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(Özel) ‘Alo’ diyerek çağırdığınız sahte çilingir evinizi soyabilir Aceleyle aradığınız çilingir ...

İHA

Sosyal medya veya internet üzerinden kendilerini çilingir olarak tanıtan şahıslar, bunu kötüye kullanarak hırsızlık yapabiliyor. Çilingir görünümlü hırsızların son dönemde özellikle internet ortamında giderek arttığını belirten ustalar, vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.

(Özel) ‘Alo’ diyerek çağırdığınız sahte çilingir evinizi soyabilir Aceleyle aradığınız çilingir hayatınızı karartabilir Çilingir Naime Boz: "Çilingirlik mesleği aynı zamanda bir hırsızlık mesleğidir”

Sosyal medya veya internet üzerinden kendilerini çilingir olarak tanıtan şahıslar, bunu kötüye kullanarak hırsızlık yapabiliyor. Çilingir görünümlü hırsızların son dönemde özellikle internet ortamında giderek arttığını belirten ustalar, vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.
Son dönemlerde giderek artan hırsızlık olaylarının en büyük sebeplerinden biri de kendini çilingir olarak tanıtan hırsızlar oldu. Evlerine giremeyerek çilingir çağırmak zorunda kalan vatandaşlar, internet üzerinden buldukları numaraları arayarak kapılarını açtırmak istiyor. Fakat bu durumu kötüye kullanıp çilingir görünümüyle kapı açmaya gelen şahıslar, hırsızlık yaparak vatandaşları mağdur ediyor. Bunun önlenmesi için açıklama yapan çilingirler, mahallede bulunan çilingirin çağrılması gerektiğini, internetten üzerinden bulunduysa da web sitesine, iş telefon numarasına bakmasının önemine vurgu yaptı.

"Bugünün çilingiri yarın soygun yapabilir"
Uzun yıllardır sektörde bulanan ve Eskişehir’deki vatandaşlara hizmet eden usta anahtarcı Soner Altın, konu ile ilgili vatandaşlara uyardı. Soner Altın, “Vatandaşlardan ve müşterilerimizden gördüğümüz yani; çilingir hizmeti acil bir durum olduğu için, her anlık dalgınlık bir olay olduğu için müşterilerimiz ve vatandaşlarımız o anda herhangi bir internet sitesinden veya sanal âlemden sadece numaraya ibaret olan bir şahısla muhatap oluyorlar ve bu şahsı kesinlikle tanımıyorlar. Sadece numarası var ellerinde. Bu durum bazen kötü niyetli şahıslar tarafından kullanılabiliyor. Yarın öbür gün soygunluk olayı veya mala zarar verme olayı karşılaştığımız olaylardan bir tanesi. Ben vatandaşlarıma ve müşterilerime şunu tavsiye ediyorum; internet üzerinden ulaşsak bile çilingirin web sitesinde bakalım. İş yeri telefonlarına bakalım. Adresine bakalım. Veya daha öncelikle mahallemizdeki anahtarcılarımızla bir işbirliği yapalım. Herkes mahalledeki anahtarcısını biliyor, tanıyor, adresini biliyor. Onlarla işbirliği yapalım. Neden? Yarın öbür gün bunlar kötü sonuçlara neden olabiliyor” şeklinde konuştu.
Ayrıca Soner Altın, sektöre yeni giren çilingirleri de bu konuda ikaz etti. Altın, “Ben şunu da söylemek istiyorum, bizim sektörde yeni işe başlayan arkadaşlara üçüncü şahıslar tarafından bile bunlar kötü amaçlı kullanabiliyor. Hiç tanımadığı bir yeri açtırmak isteyebiliyorlar. Bir faturalarına bakalım. Bir komşularına zillerine bir basalım bu şahıs burada mı oturuyor diye. Biz kendimize garanti alalım. Neden? Çünkü bizim sektör çok hassas bir sektör. Para her zaman ikinci planda oluyor bizde. Öncelikle hizmet sektöründeyiz. Bunu da kötü şahıslar tarafından kullanılmadan bu mesleği ileriye sürdürebiliriz” dedi.

“Bir kere bir kızı intihardan kurtardım”
Soner Altın çilingirler mesleği bir meslekten ötürü bir hizmet sektör olduğuna vurgu yaparak, her zaman hizmet için hazır bulunduğu dile getirdi. Altın, yaptığı işlerle bir kere intihar girişimde bulunan bir genç kızı intihardan kurtardığın hikâyesini de anlattı. Altın konuşmasına şöyle devam etti:
“Gecenin 3’ünde de veya sabahın 5’inde de veya 6’sında da hizmet veriyoruz. Gece biz pijamalarımızı pantolonun üzerine giyen insanlarız. Tabiki emniyet güçleriyle birlikte yaptığımız çalışmaları da oluyor. Ben bir keresinde hayatımda unutamayacağım bir şey, 112’nin numarası kaç diyen müşterilerimizle karşılaşıyoruz. Bu kadar acil durumlara gidiyoruz biz. Bu yüzden hizmet sektörümüzde saatimiz belirsiz. 24 saat her şekilde hizmet veriyoruz. Biz sektör olarak hep acil işlerde bulunduk yardımcı olmak için. İntihar vakalarında bir kere bulunduk. 5. kattı. Bütün vanaların açıldığı, kapıların tamamen havlu ile kapandığı evde bir bayanı intihar etmekten kurtardık.”

“Çilingirlik mesleği aynı zamanda bir hırsızlık mesleğidir”
Öte yandan Türkiye’nin ilk ruhsatlı kadın anahtarcısı olan ve 30 yıldır sektörde bulunan Naime Boz de Soner Altın'ın görüşlerine katılarak çilingir konusunda vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğini söyledi. Boz, “Biz çilingirler olarak kapı açmalarda biraz tedirginlikler yaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz kapı açtıracak kişinin dükkânı var mı? Kaç yıldır bu mesleği yapıyorlar? Bunları öğrensinler, kartlarını alsınlar, o kişileri çilingir olarak çağırsınlar çünkü bizim çilingirlik mesleği aynı zamanda da hırsız yetiştirme mesleği. Herkesi buraya eleman alıp çalıştıramazsın çünkü sıkıntılı bir iş. Kolay kapı ve kasa açmayı öğreniyorlar. Bu yüzden güvenilir insanları yanımızda çalıştırıyoruz. Ya oğlumuz ya yeğenimiz oluyor. Yabancı bir insanı alıp öğretmek istemiyoruz. Çünkü dediğim gibi hırsızlık mesleği. Bilmedikleri kapılarda her hangi bir kartta okuyup da bunu çilingir olarak çağırmasınlar. Çünkü içeride sırf kapı açmalarıyla kalmıyor. İçeride kasaları da açmayı çağırıyorlar. Bu da kasanın yeniliğini yapıp hırsızlık da yapıyorlar. Yani güvendikleri, dükkânı bildikleri insanları çilingir olarak çağırsınlar” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR

16 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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