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Kısırlık tedavileri ile gebelik şansı artıyor Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. ...

İHA

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Talat Remzi Demirkol, kısırlık nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Kısırlık tedavileri ile gebelik şansı artıyor Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Talat Remzi Demirkol: “Bir çift 1 yıl içinde korunmasız bir şekilde ilişkiye girdiği halde gebelik elde edemezse doktora başvurmalarını öneriyoruz” "Tedavi sonrasında 3 ay içinde gebe kalınmasını bekliyoruz, olmazsa yeniden tedavilere başlıyoruz”

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Talat Remzi Demirkol, kısırlık nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Bir çift 1 yıl içinde korunmasız bir şekilde ilişkiye girdiği halde gebelik elde edemezse doktora başvurmalarını önerdiklerini aktaran Dr. Demirkol, “Günümüzde daha geç yaşta evlilikler arttı, 35 yaş üstündeyse çiftimiz, gebelik elde edilemezse 6 ay sonrasında da bu tedavilere başlanmasını önerebiliyoruz” dedi. Erkekler için 7080 yaşlarında dahi sperm sayısı ve kalitesi yeterliyse çocuk sahibi olunabildiğini ancak kadınlar için durumun biraz daha farklı olduğunu; adet dönemi ile birlikte doğurganlık başladığını ve ortalama menopoz yaşının 4850 gibi düşünülürse bu zaman dilimine kadar doğurganlığın devam ettiğini söyledi.
“Bundan 2030 yıl önce bir çift geldiğinde ‘karım gebe kalmıyor’ diyordu erkek, ancak zamanla bu değişti, bize başvuran çifte erkek ve kadın faktörünü el alarak eşit bir şekilde yaklaşıyoruz” diye konuşan Dr. Demirkol, “Kısırlık kadın ve erkeklerde eşit oranda görülüyor. Erkeklerden de bu anlamda tıbbi açıdan tetkik isteyebiliyoruz ve bir sorun varsa da üroloğa yönlendiriyoruz” dedi.

"Vazgeçmeyen çiftler çocuklarını kucağına alıyor"
Kısırlık muayenesi için önce kadının adet görmediği dönemde, sonra da adet döneminde görmek gerektiğini ifade eden Op. Dr. Demirkol, şöyle konuştu:
“1 yıl içinde gebelik elde edememiş bir çift için önce sorun tespiti yaparak, sorun giderici tedavilere başlıyoruz, herkese aynı tedavi olmuyor, bize başvuranların büyük bir çoğunluğunda sebebi belli olmayan gebe kalamama sorunundan söz ediyoruz. Bu çiftler hem çok kolay hem de çok zor, ama her zaman diyorum ki lütfen vazgeçmeyin, bu işe çaba harcayan çiftler büyük bir oranda bir gün çocuklarını kucağına alabiliyorlar. Tedavi sonrasında 3 ay içinde gebe kalınmasını bekliyoruz, olmazsa yeniden tedavilere başlıyoruz. Sebebi bilinmeyen bir çift geldiğinde 36 ay çok basit bir tedavi ile başlıyoruz, ilacı kullandıktan sonra kadın, ultrason kontrollerine geliyor, bu yöntemi 36 kez arası deniyoruz. Bundan sonuç elde edilemezse rahim filmi çekiyoruz, bu yöntemle sorunu tespit edip, bir sorun varsa bunu tedavi ediyoruz. Sonrasında yeniden gebelik için bir süre tanıyoruz, sonrasında yine sonuç alınamazsa aşılama yöntemi önerebiliyoruz, bu medikal bir yöntem 3 dakika süren ağrısız bir yöntemle eşinden alınan spermleri kadının rahmine yerleştiriyoruz. 26 kez arası bu yöntem de deneniyor, bu yöntem de başarılı olmazsa tüp bebek tedavilerine geçiliyor.”

"Adet düzensizliği bir gösterge olabilir"
Kısırlıkta ilk olarak hormonal nedenlerin devreye girdiğini belirten Op. Dr. Talat Remzi Demirkol, şunları söyledi:
“Adet düzeni bu noktada önemli, bir kadın düzenli adet oluyorsa yumurtalıklarının düzenli çalıştığını anlıyorsunuz, günümüzde en çok adet düzensizliği Polikistik Over durumundan kaynaklanıyor, genç hastalarda en sık görülen sorunlardan biri bu. 4060 günde, 3 ayda bir adet görüyorlar, daha obez olabiliyorlar, kıllanma sorunu yaşayabiliyorlar. Yumurtalık dışında, rahim ve tüplerde sorun olup olmadığına bakıyoruz, rahim filmi çekiyoruz. Bir miktar ağrı olabilse de 34 dakika süren bir işlem, çok endişe edilirse anestezi altında da yapabiliyoruz. İlk başvuruda zaten hemen bu film çekilmiyor, gerekli görüldüğünde bu yönteme başvuruyoruz. Önce basit tedavilerle başlıyoruz, sonuç elde edilemezse bu yöntemlere geçiyoruz.”

"Fazla kilo gebeliğe engel olabiliyor"
Ailede genetik bir kısırlık sorunu varsa kadınlarda 37 yaşından itibaren gebelik oranı azalmaya başlıyor, 35 yaşına gelmeden ilk gebelik, 37 yaşına gelmeden de ikinci gebelik olmasını öneren Op. Dr. Demirkol, “Yumurtalık rezervlerinde genetik faktörü çok önemli ama günümüzde 35 yaşında menopoza giren kadınlar var, ilk faktörü genetik ama beslenme de çok önemli, bize gelen aşırı kilolu ya da obez kadınlarda önce diyet yapılmasını öneriyoruz, sadece diyet bazen yeterli olabiliyor. Sigaradan mutlaka uzak durmalıyız, şişmanlık gebelik için bir engel olabilir, yediğimize, içtiğimize dikkat etmeliyiz, günümüzde yumurta rezervini arttırmak için pek çok bilgi dolaşıyor özellikle internette ancak bu konuda lütfen hekimlerinizin sözünü dinlemenizi öneriyorum" dedi.
Yumurtalık dondurma yöntemi hakkında da bilgi veren Op. Dr. Talat Remzi Demirkol, şunları aktardı:
“Özellikle 3540 yaş arası erken menopoz şüpheniz varsa, yumurtalıklarını dondurarak saklamayı öneriyoruz, sonra evli ya da bekar olabilir çocuk istediğinde koruduğu bu yumurtalıkları kullanıp çocuk sahibi olabiliyor kadınlar.”

ESKİŞEHİR

16 Ocak 2020 Perşembe

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