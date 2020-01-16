Acil Sağlık Hizmetleri yatırımlarından Eskişehir büyük pay alacak Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut: “Acil Sağlık Hizmetleri yatırımlarından Eskişehir en büyük payı alan iller arasında olacak”

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut, Eskişehir 112’yi ziyaret etti. Korkut, “2020 yılı için Acil Sağlık Hizmetleri yatırımlardan, Eskişehir en büyük payı alan iller arasında olacak” dedi.

Geçtiğimiz gün, Anadolu Üniversitesi işbirliği ile tüm Türkiye’deki 112 personeline uzaktan eğitim ve çeşitli eğitim projeleri konusunda işbirliği için kente gelen Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut ve Sağlık Bakanlığı İzleme Değerlendirme Daire Başkanı Şamil Kurgun İl Ambulans Servisi Başhekimliğini ziyaret etti. Ziyarette, Genel Müdür Korkut ve Daire Başkanına Kurgun’a Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala tarafından yaklaşık 400 sayfalık 2019 Faaliyet Raporu ve 2020 Planlaması sunumu yapıldı.

Gerçekleşen ziyaret sonunda konuşan Dr. Semih Korkut, imzalanan projenin başarı ile neticelenmesiyle Eskişehir’in adeta Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim merkezi haline geleceğini belirtti. Ayrıca Korkut, 2020 yılı için Acil Sağlık Hizmetleri yatırımlarından Eskişehir’in en büyük payı alan iller arasında olacağını da kaydederek, “Eskişehir 112 ehil ellere emanet” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

ESKİŞEHİR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

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