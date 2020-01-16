Gizli buzlanma kaza getirdi

Eskişehir MahmudiyeÇiftler karayolu yolu arasında oluşan gizli buzlanma sebebiyle maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Eskişehir'de hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sebebiyle yaşanan buzlanma ve sis, kazaları da beraberinde getirdi. MahmudiyeÇifteler yolu arasında bulunan bir kavşaktan dönmek isteyen bir otomobile, diğer bir otomobil gizli buzlanma sebebiyle kayarak çarptı. Aynı istikamette gelen üçüncü bir aracın da kazaya karışması maddi hasar meydana getirdi. Gerçekeleşen kazada can kaybı olmazken, ekipler yaşanabilecek gizli buzlanma ve oluşabilecek başka kazalar konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

ESKİŞEHİR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.