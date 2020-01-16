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Eğlence çıkışında işlenen cinayetin zanlısına 'haksız tahrik' indirimi

DHA

ESKİŞEHİR´de eğlence çıkışı iki grup arasında çıkan tartışmada Nahit Katıoğlu´nu (27) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Hakan Yağız Altunsoy (19), karar duruşmasında 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 18 yıl hapse mahkum edildi. Mahkemede pişman olduğunu söyleyen Altunsoy, "Vicdanım sızlıyor. Olayın bu şekilde sonuçlanacağını tahmin bile etmiyordum" dedi.

ESKİŞEHİR´de eğlence çıkışı iki grup arasında çıkan tartışmada Nahit Katıoğlu´nu (27) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Hakan Yağız Altunsoy (19), karar duruşmasında 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 18 yıl hapse mahkum edildi. Mahkemede pişman olduğunu söyleyen Altunsoy, "Vicdanım sızlıyor. Olayın bu şekilde sonuçlanacağını tahmin bile etmiyordum" dedi.
Olay, geçen yıl Nisan ayında meydana geldi. Barda çalışan Nahit Katıoğlu, arkadaşlarıyla birlikte gittiği eğlence mekanından sabah 05.15 sıralarında çıktı. Katıoğlu ve arkadaşları Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi´nde eve doğru yürürken, arkalarından gelen başka bir grupla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle diğer gruptan Hakan Yağız Altunsoy, bıçakla Nahit Katıoğlu´na saldırıp 3 kez bıçakladı, ardından otomobile binerek kaçtı. Yaralanan Nahit Katıoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. İki gün yaşam savaşı veren Katıoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından soruştuma başlatan polis, bir işyerinin güvenlik kameralarından katil zanlısının Hakan Yağız Altunsoy olduğunu belirledi. Aranan Altunsoy, olaydan kısa bir süre sonra Çarşı Polis Merkezi´ne giderek teslim oldu.
KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI
Hakkında `kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan Altunsoy, bugün karar duruşmasına çıktı. Eskişehir 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hakan Yağız Altınsoy ve öldürülen Nahit Katıoğlu´nun yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede pişman ve çok üzgün olduğunu ifade eden Altunsoy, "Vicdanım sızlıyor. Olayın bu şekilde sonuçlanacağını tahmin bile etmiyordum. Öldürme ve yaralama gibi kastım yoktu" dedi. Son savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanık Hakan Yağız Altunsoy´a önce ömür boyu hapis cezası verdi. Ardından 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak, cezayı 18 yıla indirdi.

ESKİŞEHİR

16 Ocak 2020 Perşembe

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