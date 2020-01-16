Eskişehir Kent Konseyi Başkan Kurt’u ziyaret etti

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Eskişehir Kent Konseyi (EKK), Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Odunpazarı Belediyesi binasında gerçekleşen ziyarete Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ve Eskişehir Kent Konseyi üyeleri katıldı. Akçasoy, sivil topluma verdiği destek için Başkan Kurt’a teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. Başkan Kurt’a Çalışmaları hakkında Başkan Kurt’a bilgi veren Akçasoy, Odunpazarı Belediyesi ile birlikte ortak projelerde yer almaya devam edeceklerini söyledi.

Eskişehir Kent Konseyine ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Kurt, sivil toplum örgütlerinin çok önemli olduğunun altını çizdi. Yaşadığı kente, bulunduğu çevreye duyarlı insanları yetiştirecek ortamı sağlayacak olanın sivil toplum örgütleri olduğu belirten Başkan Kurt, çalışmalarında EKK’ya başarılar diledi.

ESKİŞEHİR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

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