Yerel medyanın sorunları konuşuldu

Odunpazarı Belediyesi Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisinde gazetecilik sohbetlerinin konuğu Hüsnü Arslan oldu.

Odunpazarı Belediyesi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisinde Meslek Olarak Gazetecilik söyleşileri devam ediyor. Gazetecilik sohbetlerinin ikinci konuğu Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Hüsnü Arslan oldu.

Etkinliğe, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt şehir dışında olduğu için katılamadı. Etkinliğe Başkan Kurt’u temsilen Odunpazarı Meclis Üyesi Sibel Erenoğlu, Odunpazarı Belediyesi yetkilileri ile vatandaşlar katıldı. Gazeteciliğin ekonomi, siyaset, hukuk ve sosyal hayata yön veren çok önemli bir meslek olduğunun altını çizen Arslan, konuşmasında sık sık anekdotlara yer verdi.

Eskişehir’de yerel gazetelerin kuruluşunu ve gelişiminden bahseden Arslan, mesleğe giriş hikâyesini dinleyenlerle paylaştı. Gazeteciliğin dünü, bugünü ve yarını ile ilgili konulara da değinen Arslan, yeni medya ve geleneksel gazetecilik konularında da konuştu. Dinleyicilerin aktif katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, günümüz medyasının en temel sorunlarından birisinin artık araştırmacı muhabirlerin olmadığını söyleyen Arslan, eskiden muhabirlerin nasıl çalıştığını anlattığı anekdotlarla anlattı.

Etkinliğin ardından konuşan Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Sibel Erenoğlu, Hüsnü Arslan’a çiçek verdikten sonra Arslan’a başarılar diledi.

ESKİŞEHİR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

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