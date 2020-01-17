Şiddetli kaşıntınız varsa bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz Dayanılmaz derecede kaşıntı ‘uyuz’un habercisi Eskişehir Acıbadem Hastanesi Dermatoloji Doktoru Eda Kibar Atasoy, “En önemli belirtisi geceleri şiddetlenen dayanılmaz kaşıntıdır” “Kaşıntı görmezden gelinirse kurtulmak daha zor” “Uyuzda kendi kendine iyileşme diye bir şey söz konusu değil”

Son günlerde sıklıkla görülmeye başlayan ve vatandaşların korkulu rüyası haline gelen uyuz hastalığı konusunda Acıbadem Eskişehir Hastanesi Dermatoloji Doktoru Eda Kibar Atasoy, önemli açıklamalarda bulundu.

Günümüzde geçtikçe artan ve dayanılmaz derecede kaşıntıya neden olan uyuz hastalığı, bulaşıcı olması sebebiyle büyük tehlike oluşturuyor. Hastalığın belirtilerinin hissedilmeye başladığı anda doktora başvurulması gerektiğini ifade eden Doktor Eda Kibar Atasoy, parazitlerin artması halinde kaşıntının daha da şiddetleneceğini ve deride döküntüye sebep olacağını belirtti. Uyuz hastalığının kendi kendine iyileşmediğini söyleyen Dermatoloji Doktoru Atasoy, “Uyuz, kolay bulaşabilen bir parazit. ‘Ben temiz bir insanım bana uyuz bulaşmaz’ diye düşünülmemeli. Uyuz, kaşıntılı parazitler bir hastalıktır. Çok şiddetli kaşıntıyla kendini belli eder. Etkeni; gözle görülmeyen ancak mikroskopla görülecek kadar küçüktür. İnsanın derisine yerleşir ve deride tüneller kazar ve yumurtlar. Bu parazitin artıklarına karşı vücutta bir duyarlılık reaksiyonu olur ve çok şiddetli kaşıntı ortaya çıkar. Uyuz hastalığının en önemli belirtisi geceleri şiddetlenen dayanılmaz kaşıntıdır. Bu kaşıntı kişiyi uykusundan uyandırabilecek kadar yoğun hissedilir. Bilhassa kişinin el parmak araları, el içleri, kol içleri, genital bölge, kalçalar ve diz arkaları kaşınıyorsa kaşıntıya bağlı küçük kanama odaklı sivilce benzeri döküntüler oluştuysa uyuzdan şüphelenip ilgili branş hekimine başvurması gerekir”

“Uyuz, kendi kendine iyileşmez”

Doktor Atasoy, uyuza neden olan parazitlerin giysilerde yaşayabileceğini ve herkese kolayca bulaşabileceğini aktararak, “Uyuzdan kendi kendine iyileşme diye bir şey söz konusu değil. Parazit vücudunuzda çoğaldıkça hastalığın şiddeti artar. Ciltte enfeksiyon gelişebilir, egzama gelişebilir ve tedavi daha uzun süreç gerektirebilir. Şiddetli kaşıntısı olan hasta, mutlaka dermatoloji hekimine başvurmalı. Hekimin hastayı muayene etmesi çok önemli. Bu hastalık kan tetkiklerinde teşhis edilebilen bir hastalık değil. Doktorun hastayı muayene etmesiyle tanı konabiliyor. Hastaya önerilen ilaçlar da bu parazitin ölmesini sağlıyor. Ancak tedavinin yanı sıra beraberinde hastanın da dikkat etmesi gereken konular var; örneğin giysilerin yıkanması çünkü parazit, giysilerde de bir süre yaşayabiliyor. İlaç tedavisi sürerken, giysileri temizlemek gerekiyor. Ortam ve giysiler temizlenemezse uyuzdan kurtulmak daha zor” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:42

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