Anadolu Üniversitesi’nde “Türkiye’nin Dijital Dönüşümü” söyleşisi

Anadolu Üniversitesi, “Türkiye’nin Dijital Dönüşümü” söyleşisi ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç’u öğrencilerle buluşturdu.

Dijital Dönüşüm Kulübü ve Yapay Zeka, Siber Güvenlik Kulübü tarafından düzenlenen söyleşi, Şener Şen Kültür Salonu’nda gerçekleşti.

Etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, dijital dönüşüme ilişkin politikaların belirlendiği kurumun başkanını Anadolu Üniversitesi’nde görmekten ötürü mutlu olduğunu belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, katılımlarından ötürü Dr. Ali Taha Koç’a teşekkür etti. Yapılan çalışmalarla dünya çapında işlere imza atıldığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Çomaklı, “Öncelikle etkinliği düzenleyen öğrenci kulüplerine teşekkür ediyorum. Burada, Türkiye’deki dijital dönüşüme ilişkin politikaların belirlendiği merkezin başkanı ile buluşuyoruz. Daha önce kendisiyle görüşmeler yapmıştık. Bizi kırmadılar ve buraya geldiler. Kendilerine bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Geleceğimizin dijital dönüşüm içerisinde olacağından bu trene binmemiz gerekiyor. Şu an bu trenin lokomotifini yapan ve yollarını döşeyen Türkiye için dijital dönüşüm ofisinin büyük sorumlulukları var” dedi.



“Eğitim ve dijitalleşme denilince aklımıza Anadolu Üniversitesi’nden başkası gelemezdi”

Anadolu Üniversitesi’ni eğitim ve dijitalleşme kavramlarının en bağdaşık olduğu yerlerden biri olarak gördüğünü dile getiren Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, davetlerinden ötürü öğrenci kulüplerine teşekkür etti. Konuşmasında, Dijital Dönüşüm Ofisi’nin faaliyetleri ve amaçlarından bahseden Dr. Ali Taha Koç, eDevlet platformu hakkında da bilgiler verdi. İnsan faktörünün süreçte önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Dr. Koç, “Eğitim ve dijitalleşme denilince aklımıza Anadolu Üniversitesi’nden başkası gelemezdi. Eğitim ve dijitalleşme burada çok bağdaşık. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra 9 ayrı kurul ve 4 ofis oluşturuldu. Dijital dönüşüm denildiği zaman akıllara sadece teknoloji gelmemelidir. Biz ilk olarak insan gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kurullarda ve ofislerde ağırlıklı olarak insan faktörünü ve iş süreçlerini konuşuyoruz. Vatandaşlarımızın birçok işini dijitalleştirilmiş bir ortam olan eDevlet üzerinden yapabildiğini görüyoruz. 2019 yılı sonu itibari ile baktığımızda 45 milyon insana ulaşabildiğimizi görüyoruz. Dijital devlet üzerinden birçok imkân kolay erişim ile vatandaşlarımıza sunuluyor. Tüm bakanlıkların iş alanlarını içeren ve kamu yararına çalışan bir portal ile verinin sahipliği belli olacak.” şeklinde konuştu.



“Yerli olarak geliştirilen her ürünün kullanımı için özel sektörü teşvik edeceğiz”

Dijital dönüşüm sürecinde hızla büyüyen Türkiye’nin, yerli ve milli teknolojilerini yaygınlaştırmak için özveriyle çalışıldığını anlatan Başkan Koç, “Siber güvenliği şu an tek çatı altında ele alıyoruz. Yerli ve milli teknolojilerin bu çatıyı oluşturması için çabalıyoruz. Ulak Projesi ile yerli üretim bin adet baz istasyonu 4.5 G hızında hizmet veriyor. Kamu kurumları, bu baz istasyonlarının yerli teknolojisinden faydalanıyor. İlerleyen süreçte operatörler de bu sistemleri kullanmaya başlayacak. Yerli olarak geliştirilen her ürünün kullanımı için özel sektörü teşvik edeceğiz. Kritik konularda yerli ve milli teknolojilerin kullanımını sağlayacağız. Teknoloji üretebilmek için süreklilik ve sabır gerektiğinin farkındayız. Dijital dönüşümdeki dünya sıralamamıza baktığımızda 193 ülke arasında 23’üncü sıradayız. Hizmet sunmada oldukça iyi durumdayız” dedi.

Konuşmasına öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtlayarak devam eden Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, söyleşi sonrası Rektör Çomaklı ve kulüp üyesi öğrenciler tarafından takdim edilen hediyeleri kabul etti.

Şener Şen Kültür Salonu’ndaki etkinliğin ardından Radyo ve Televizyon Yapım Merkezi’ni ziyaret eden Dr. Ali Taha Koç, burada kamera önüne geçti. Hafta sonu gerçekleşecek olan Açıköğretim Sistemi dönem sonu sınavları için öğrencilere başarılar dileyen Koç, daha sonra Anadolu Üniversitesi yönetimi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

