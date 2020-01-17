Eskişehir Emirdağlılar Vakfı yöneticileri ‘3’ncü Çalıştay İstişare Toplantısı’na katıldı

Eskişehir’deki Emirdağlılar Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Kahya ve yönetim kurulu üyeleri, Afyon'un Emirdağ ilçesindeki ‘3’ncü Çalıştay İstişare Toplantısı’na katıldılar.

Emirdağ Belediyesi tesislerinde düzenlenen toplantıda, Emirdağ ve Emirdağlıların yurt içi ve yurt dışı sorunlarına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Bu tür çalıştayların devamını getirilmesine, istişareler sonucunda karar verildi. İstişare toplantısının amacın, dünyadaki bütün Emirdağlıları bir çatı altında toplamak ve birleştirmek olduğu belirtilerek bunun için gerekli olan her türlü çabanın gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Emirdağ’da, İnkılap Ortaokulu’nun ‘Emirdağ Evi’ olması ve tüm kültürel faaliyetlerin orada yapılmasının uygun olacağı düşünüldü. Toplantıda ayrıca, öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılacağı konusunda; uyuşturucu ve okul çevresinde satılan GDO’lu yiyeceklerin satımının önlenmesi ve bununla ilgili tüm çalışmaların yapılacağının sözü alındı.

Eskişehir’deki Emirdağlılar Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Kahya, toplantıda yaptığı konuşmasında, ‘’Tüm dünyadaki Emirdağlıların bir çatı altında birleşmesi ve kaynaşması için vakıf olarak her türlü gayreti göstereceğiz ve birliktelik sağlayacağız. Bu projemizi de birlikte hayata geçirmeye çalışacağız. Bu istişari toplantımız verimli ve olumlu geçti’’ diye ifade etti.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu toplantıda yaptığı konuşmasında, '’Tüm dünyadaki Emirdağlıların bir çatı altında birleşmesi ve kaynaşması için tüm gayretlerimi göstereceğim. Emirdağımız için, bize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırım' dedi.

Emirdağ Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen geniş katılımlı toplantıya; Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Emirdağ İlçe Jandarma Karakol Komutanı Onur Çetin, Polis Merkezi Amiri Mustafa Toygar, Emirdağ İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kadir Teke, Ak Parti İlçe Başkanı İsmail Dişiçürük, Belçika Emirdağlılar Birliği Başkanı Osman Mızrak ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir'deki Emirdağlılar Vakfı Başkan Vekili Mehmet Kahya ve Yönetim Kurulu üyeleri, Emirdağ İlçesi Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Akın, Emirdağ Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Şahbaz, Emirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Kutlu Teberik, Emirdağ Ticaret Odası Başkanı Halil İbrahim Aktepe, çalıştay koordinatörü Kadir Han Çakır katıldılar.

ESKİŞEHİR 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:06

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.