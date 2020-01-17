Özel sporcular başarılarla döndüler

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde spor yapan özel bireyler, Antalya’da düzenlenen 3. Yavuz Kocaömer Masa Tenisi 1. Bölge Şampiyonası’ndan dereceler ile döndü.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu özel bireyler, katıldıkları spor turnuvalarında dereceler elde ederek Eskişehir’i başarı ile temsil etmeyi sürdürüyor. Son olarak Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 1214 Ocak tarihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlediği 3. Yavuz Kocaömer Masa Tenisi 1. Bölge Şampiyonası’na katılan özel sporcular, kente dereceler ile döndü. Akdeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinden sporcuların katılımı ile gerçekleştirilen şampiyonada +19 Yaş Bayanlar Mental Retardasyon kategorisinde Huriye Gülşah Temizyürek, çıktığı 6 maçtan 5’ini kazandı ve bölge 3.’sü oldu. +19 Yaş Bayanlar Down Sendromu kategorisinde İrem Yavuz ise oynadığı 3 maçtan 2’sini kazandı ve ilk defa Eskişehir Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübünü Down Sendromu kategorisinde başarı ile temsil etti.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü bünyesindeki özel sporcular, masa tenisi antrenmanlarına Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Gülnaz Tunç gözetiminde, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi’ndeki spor salonunda devam ediyor.

Özel sporcuların elde ettikleri başarıdan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da “Masa tenisi, özel bireylerimizin beyin ve vücut arasındaki koordinasyonunu sağlamasında önemli faydalar sağlıyor. Ayrıca reflekslerini ve ani karar verme yeteneklerini de geliştiriyor. Ben de elde ettikleri başarı ile gurur duyduğum sporcularımızı gönülden kutluyorum. Onların sağlık ile spor yapmasını, öz güvenleri ile birlikte başarılar kazanmalarını desteklemeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

ESKİŞEHİR 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:42

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