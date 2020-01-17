Çocuklar karnelerini komutanın elinden aldı

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu’nda karne dağıtım töreni yapıldı.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ziyarette bulunan 1. Hava Bakım Fabrika Müdürü Tuğgeneral Gürhan Ergürhan Uygulama Anaokulu’nda düzenlenen karne dağıtım töreninde çocukların sevincine ortak oldu.

Karne dağıtım töreninde konuşan Okul Müdürü Dr. S.Sırrı Kabadayı, tüm velilere ana okuluna gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Öğrencileri ve öğretmenleri ortaya koydukları özverili çalışmalardan dolayı kutladı.

Hava Bakım Fabrika Müdürü Tuğgeneral Gürhan Ergürhan okul öncesi eğitimin çok önemli olduğunu vurgulayarak tüm çocukların böyle kurumlarda okul öncesi eğitimden faydalanmasını diledi. Öğrencileri kutlayarak başarılar diledi.

Öğrencilere karneleri Hava Bakım Fabrika Müdürü Tuğgeneral Gürhan Ergürhan, Kurmay Başkanı Tahsin Büyükkeleş ve Okul Müdürü Dr. S. Sırrı Kabadayı tarafından dağıtıldı.

ESKİŞEHİR 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:42

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