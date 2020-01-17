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Anadolu Üniversitesi, uzaktan yüksek lisans programları ile dünyaya açılıyor

İHA

Anadolu Üniversitesi, yurtdışında gerçekleştirdiği açıköğretim sınavlarının dışında, Avrupa'da uzaktan eğitim yöntemi ile yüksek lisans programları gerçekleştiriyor.

Anadolu Üniversitesi, yurtdışında gerçekleştirdiği açıköğretim sınavlarının dışında, Avrupa’da uzaktan eğitim yöntemi ile yüksek lisans programları gerçekleştiriyor.
Anadolu’nun, eğitimde dünyaya açılan kapısı olan Anadolu Üniversitesi, Batı Avrupa ve KKTC’de ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları açarak açıköğretim sistemi ile tüm dünyaya ulaşmayı başarıyor. Yurtdışında 28 ülkede 70 sınav merkezinde açıköğretim sınavlarını başarıyla sürdüren Anadolu Üniversitesi, yurtdışında gerçekleştirdiği yüksek lisans programları ile de adından söz ettiriyor.
Diplomalar Avrupa’da tanınıyor
Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları; Batı Avrupa (Köln)’de İşletme Yönetimi ve Konaklama İşletmeciliği programlarından, KKTC’de ise İşletme Yönetimi ve İktisat programlarından oluşuyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından, ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının detayları açıklandı. Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
“Batı Avrupa (KÖLN) ve KKTC programları, ikinci öğretim programları olup dersler hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonları yüz yüze yürütülmektedir. Programda yer alan derslerin yürütülmesinde kısmen uzaktan öğretim yönteminden de yararlanılacaktır. Yoğunlaştırılmış bir şekilde yürütülecek olan dersler nedeniyle öğrencilerimizin izin problemi yaşamamalarına dikkat edilmektedir. Diplomalarımız Avrupa’da tanınmakta ve daha önce mezun olan öğrencilerimiz çok çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmaktadırlar. Ayrıca Türkiye’den kamu görevlisi olarak giden çalışanlarımız için de diplomalarımız özlük haklarında iyileştirmeye katkı sağlamaktadır.”
Başvuru şartları açıklandı
Anadolu Üniversitesi tarafından, programlara kayıt olmak için aranan mezuniyet ve başvuru şartları ile ilgili şu bilgiler verildi: “Adayların başvuru yapabilmeleri için lisans diploması ile en az 2,00/4,00 veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen lisans GNO’suna sahip olması gerekir. Bunun dışında, tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil puanı ve ALES puanı aranmamaktadır. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; aldığı derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not almış olması, en az 2,50 GNO’yu sağlamış olması, dönem projesi dersinden YT notu alması ve danışmanı tarafından onaylanmış olması gerekir. Ciltli iki kopya dönem projesini, akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmiş olması gerekir. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının süresi kayıt olunan dönemden başlamak üzere, her dönem için öğrencinin kayıt yeniletip yeniletmediğine bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.”
Başvurular 22 Ocak’ta sona ediyor!
Anadolu Üniversitesi ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına bahar dönemi başvuruları, akademik takvimde belirtilen 2 22 Ocak 2020 tarihleri arasında https://basvuruyld.anadolu.edu.tr/ adresinden yapılacak. Başvuru sonuçları, enstitü tarafından ilan edilecek. Detaylı bilgiye tezsizyl.anadolu.edu.tr veya sosbilens.anadolu.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.

ESKİŞEHİR

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:10
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  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:28
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