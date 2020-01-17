Tepebaşı’nda karne heyecanı

Eskişehir Tepebaşı Kaymakam Dr. Erdinç Yılmaz karne dağıtım törenine katıldı.
Hadip Edip Törehan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan anasınıfı öğrencilerinin ve Cahit Kural İlkokulu öğrencilerinin karne dağıtım törenlerine Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz katıldı. Öğrencilerden yarıyıl tatilinde bol bol kitap okumalarını isteyen Kaymakam Yılmaz, öğrenim hayatlarında başarılar dileyerek öğrencilere karnelerini dağıttı.
ESKİŞEHİR
17 Ocak 2020 Cuma
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