Yavuz Özkan sergisi beğeni topluyor

Tepebaşı Belediyesi ve Katadrom Kültür Sanat ve Sosyal Politikalar Derneği işbirliğiyle düzenlenen 'Yavuz Özkan: Hayal, Tutku ve Mücadele' sergisi, Yaşam Köyü’nde sergilenmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin, Katadrom Kültür Sanat ve Sosyal Politikalar Derneği ile birlikte düzenlenen sergi, sinemaseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin Aşağı Söğütönü Mahallesi’nde bulunan Yaşam Köyü’nde hizmete sunulan sergi, 30 Kasım tarihinde görücüye çıkmıştı. 22 Mayıs'ta hayatını kaybeden sinema ustası Yavuz Özkan'a adanan sergi, yönetmenin filmlerinden afişler, çalışma notları, hakkında çıkan haberlerin yer aldığı gazete kupürlerinin yanı sıra kazandığı ödüller gibi eserlerden oluşuyor. Yaşam Köyü’nde ziyarete açık olan Yavuz Özkan: Hayal, Tutku ve Mücadele sergisi, 31 Ocak tarihine kadar görülebilecek.

ESKİŞEHİR 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:42

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