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Yoğun sis hafta sonunda vatandaşları evde hapsetti

İHA

Eskişehir'de, gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam eden yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yaklaşık 200 metreye kadar düştüğü kent merkezinde vatandaşlar, hafta sonunda adeta eve kapandı.

Yoğun sis hafta sonunda vatandaşları evde hapsetti

Eskişehir’de, gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam eden yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yaklaşık 200 metreye kadar düştüğü kent merkezinde vatandaşlar, hafta sonunda adeta eve kapandı.
Kentin yüksek kesimlerinde başlayan ve etkisini kent merkezinde de arttıran sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin önemli noktalarından Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı, İki Eylül ve İsmet İnönü1 caddeleri gibi hemen her gün vatandaşların yoğunlukta bulunduğu yerler, yoğun sis nedeniyle boş kaldı. Ayrıca hava sıcaklığın da eksi 3 dereceye kadar düştüğü şehir merkezinde görüş mesafesi yaklaşık 200 metreye kadar düştü.
Öte yandan, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; kentte etkili olan sisin gün boyu etkisini devam edeceği belirtilirken, hava sıcaklığının ise en düşük eksi 3, en yüksek 2 derece olacağı bildirildi.

ESKİŞEHİR

18 Ocak 2020 Cumartesi

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