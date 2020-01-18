Tramvay tacizcisi tutuklandı

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Eskişehir'de, birçok kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı..

Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent içi ulaşımı sağlayan tramvaylarda kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan şüpheli R.E. (32), polisin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu tramvayda suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusu akabinde sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:42

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