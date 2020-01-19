Başkan Ataç’tan Boğaziçi Üniversitesi’ne ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Ataç’tan Boğaziçi Üniversitesi’ne ziyaret

İHA

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ile bir araya geldi.

Başkan Ataç’tan Boğaziçi Üniversitesi’ne ziyaret

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın Türkiye’nin köklü eğitim kurumları ile temasları sürüyor. Başkan Ataç son olarak Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan’ı makamında ziyaret etti. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş’ın da bulunduğu ziyarette Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin hayata geçirdiği eğitim projeleri hakkında Özkan’a bilgiler verdi. Eğitim konusunda sağlanabilecek iş birliklerine dair fikir alışverişi yapılan görüşmede, yerel yönetimlerin eğitimdeki yeri de konuşuldu. Konuklarını ağırlamaktan dolayı memnuniyetini ifade eden ve aynı zamanda kendisi de Eskişehirli olan Özkan, Başkan Ataç’ı hayata geçirdiği çalışmalardan ötürü tebrik etti. Başkan Ataç da Özkan’a, ülkenin en prestijli kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi’nde sürdürdüğü başarılı çalışmalarının devamını diledi.
Ziyarette Başkan Ataç günün anısına Rektör Özkan’a Devrim arabasının camdan bir figürü ile “Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir” kitabını armağan etti. Rektör Özkan da Başkan Ataç’a Boğaziçi Üniversitesi’nin yayınlarını takdim etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.

ESKİŞEHİR

19 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:09
  • ÖĞLE 13:13
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı ligin ...
‘El Sanatları Teknolojisi-Kırkyama Sergisi’ açıldı
YEREL HABERLER ‘El Sanatları Teknolojisi-Kırkyama Sergisi’ açıldı
Tepebaşı'nda asansör kontrol protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda asansör kontrol protokolü imzalandı
150 bin kişinin katkısıyla hazırlanan yardım tırları İdlib'e gönderildi İnsani yardım tırları Eskişehir'den İdlib'e doğru yola çıktı Yardımlar arasında ortaokul öğrencilerinin kendi ördükleri bereler, eldiven, atkı, mont ve meyve suyu bulunuyor Tırları uğurlayanların arasında olan minikler, yardımların sağ salim hedefine varabilmesi için avuçlarını açarak dua etti
YEREL HABERLER 150 bin kişinin katkısıyla hazırlanan yardım tırları ...
Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’na yeni ödüller
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’na yeni ödüller
Başkan Ataç’tan Rahşan Ecevit mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan Rahşan Ecevit mesajı
Odunpazarı’ndan çocuklara çevre eğitimi
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndan çocuklara çevre eğitimi
Tramvay tacizcisi tutuklandı
YEREL HABERLER Tramvay tacizcisi tutuklandı
Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat Milli duygular sömürülerek para toplanıyor Tepsi, Türk bayrağı ve kolonya ile vatandaşlardan 'Arkadaşımız askere gidecek, maddi durumu yok' diyerek para topluyorlar Kafe, park ve AVM önlerini mesken tutuyorlar
YEREL HABERLER Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat Milli duygular ...
Apartman boşluğundan bisiklet çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Apartman boşluğundan bisiklet çalan hırsız yakalandı
Polisin şüphesi uyuşturucuyu ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Polisin şüphesi uyuşturucuyu ortaya çıkardı
İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun "Geçici Müşahede Alanı" ne anlama geliyor Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu açıklama talebine DKMP Eskişehir Şube Müdürlüğü cevap verdi “'Geçici Müşahede Alanı' ibaresi belediyelerin kuracağı geçici bakımevi anlamına gelmiyor”
YEREL HABERLER İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun "Geçici Müşahede ...
Yoğun sis hafta sonunda vatandaşları evde hapsetti
YEREL HABERLER Yoğun sis hafta sonunda vatandaşları evde hapsetti
Yavuz Özkan sergisi beğeni topluyor
YEREL HABERLER Yavuz Özkan sergisi beğeni topluyor
Tebebaşı ve Seyitgazi kardeş oldu
YEREL HABERLER Tebebaşı ve Seyitgazi kardeş oldu
(Özel) Eski çırak, ustasını tıraş etti Küçük yaşta saç kesmeyi öğrenen çırak şimdi 2 kuaför dükkânı sahibi olan Hasan Yılmaz: "Başarılarımı, mesleğimdeki ilerleyişimi ustama borçluyum" “Ustamı kendi dükkânımda tıraş ediyor olmam gurur verici” Şimdi usta olan çırağında tıraş eden Halil İbrahim Gül: “15 yıl önce çırağımdı şimdi ben onun dükkânında gururla tıraş olmaya geldim”
YEREL HABERLER (Özel) Eski çırak, ustasını tıraş etti Küçük yaşta ...
Eskişehir'de hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce, balıkçılarda uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Eskişehir'de hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce, ...
Tepebaşı’nda karne heyecanı
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda karne heyecanı
Çifteler'e şeker fabrikası kuruluyor Adapazarı Şeker Fabrikası yetkilileri ile görüşen Başkan Bıyık; "İlçemizde üretilen yıllık 800 bin ton civarındaki şeker pancarı bir fabrikanın iki yıllık ihtiyacını karşılayabilir"
YEREL HABERLER Çifteler'e şeker fabrikası kuruluyor Adapazarı Şeker ...
Şehit Binbaşı Şevket Tombul, son yolculuğa uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Binbaşı Şevket Tombul, son yolculuğa uğurlandı
Şehit kardeşini "Kahramanım" diyerek uğurladı Eskişehirli şehit son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit kardeşini "Kahramanım" diyerek ...
“Nazım Sesleniyor” etkinliği
YEREL HABERLER “Nazım Sesleniyor” etkinliği
Başkan Kurt’tan kreş müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Kurt’tan kreş müjdesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X