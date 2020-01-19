Eskişehir´de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

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ESKİŞEHİR´de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında 3 muvazzaf subayın da bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 5 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti. Ekipler düzenledikleri operasyonla 3 muvazzaf subay, 1 emekli askeri personel ile 1 meslekten ihraç şüpheliyi saklandıkları evlerde yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından haklarında soruşturma yürütülen illere gönderildi.



ESKİŞEHİR 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:41

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