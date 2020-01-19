Eskişehirli güreşçiler madalya ile döndü

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Amasya’da yapılan İşitme Engelliler Serbest Güreş Şampiyonasında Eskişehirli sporcular madalya ile döndü.

Amasya’da gerçekleşen İşitme Engelliler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Eskişehirden katılan sporcular Ahmet Oğuz Coşar ve Cihan Yağman, kente madalya ile döndü. 79 kilogramda Ahmet Oğuz Coşar Türkiye ikincisi olurken, Cihan Yapman ise 57 kilogramda Türkiye 7’incisi olarak Eskişehir’i başarılı bir şekilde temsil etti.

ESKİŞEHİR 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:09

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AKŞAM 18:08

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