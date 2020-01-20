Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyede

ESKİŞEHİR'de, masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4'ü kadın 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki masaj salonlarını takibe aldı. Fuhuş yaptığı ve yer sağladığı tespit edilen N.Y., G.S., T.A., S.T., O.T., P.U., Y.U. ve İ.S. masaj salonlarına düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Ayrıca 22 salon çalışanı ile salonlarda yakalanan 25 kişinin de ifadelerine başvuruldu. Sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınan 4'ü kadın 8 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Fuhuş yapmak' ve 'fuhşa aracılık yapmak' ile suçlanan şüphelilerin adliye girişinde yüzlerini kapattığı görüldü.



ESKİŞEHİR 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:41

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