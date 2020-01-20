Polisin şüphelendiği araçtan 168 şişe kaçak alkol çıktı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüpheli bir araçta 168 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak polis ekipleri durumundan şüphelenerek bir aracı düşürdü. Araçta yapılan kontrollerde, 168 şişe alkol ve alkol yapımında kullanılan 77 adet kit ele geçirildi.

Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

ESKİŞEHİR 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:09

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.