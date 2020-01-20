Afgan genci öldürüp, parçaladığı cesedini valize koyan sanığa 18 yıl hapis

ESKİŞEHİR'de, Afganistanlı Malik Gülen'i (27), öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp, 2 valiz içine koyan Afganistan uyruklu Beitollah Tatlıdil (22) tutuklu yargılandığı mahkemece ilk duruşmada `haksız tahrik indirimi´ uygulanarak 18 yıl hapse mahkum edildi. Sanık Tatlıdil, mahkemede kendisini çok pişman olduğunu belirterek, "Malik´in ailesi terörist olduğu için korktum ve cesedi yok etmeye karar verdim. Parçalara ayırıp bavullara koydum. Bu olaydan dolayı çok pişmanım, korkudan ve şaşkınlıktan cesedi de ortadan kaldıramadım" dedi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Bozkaya sokaktaki bir evin bahçesinde geçen Temmuz ayında Afganistan uyruklu Malik Gülen'in parçalara ayrılmış ve bavullara konulmuş cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri katil zanlısının Afganistan uyruklu Beitollah Tatlıdil olduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından yakalanan Tatlıdil, çıkarıldığı mahkemece `canavarca hisle, kasten öldürme´ suçundan tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, soruşturması tamamlanan Beitollah Tatlıdil hakkında Eskişehir 3´ncü Ağır Ceza Mahkemesi´ne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. 3´ncü Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Afganistanlı Beitollah Tatlıdil, öldürülen Malik Gülen'in yakınları ile avukatları katıldı.

CİNAYETİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI

Mahkemede ilk savunmasını yapan Afganistanlı Beitollah Tatlıdil, cinayeti itiraf ederek Malik Gülen´i öldürüp parçalara ayırdığını soğukkanlılıkla anlattı. Türkiye´ye kaçak yollardan geldiği için Afganistan´da yaşayan ailesine Malik Güven üzerinden para gönderdiğini anlatan Tatlıdil, 500 dolar para gönderdiğinde 300 dolar komisyon aldığını söyledi. Sanık Tatlıdil, "Afganistan´dan kaçak olarak Türkiye´ye gelip 5,5 yıl önce Eskişehir´e taşındım. Kaçak olarak yaşadığım için aileme yasal yollardan para gönderemiyordum. Afganistan´dan tanıdığım Malik´e para verip aileme göndermesini sağlıyordum. Ancak benden örneğin 500 dolar üzerinden 300 dolar komisyon alıyordu. Malik beni telefonla aradı, ablamın evine gittik. Ablamı evden gönderdim. Yalnız kaldığımızda aldığı komisyon üzerinden tartışma çıktı. Bana saldırdı, ben de kendimi korudum. Evde bulduğum ve sonradan satır olduğunu anladığım cisimle kendimi korurken ona vurdum. Yaralandı ve bayıldı. Panikle ne yapacağımı şaşırdım, kablo ile boğdum. Sonra evin kömürlüğüne indirip cesedi gizledim. Kırşehir´de arkadaşımın yanına gidip 3 gün kaldım. Eskişehir´e döndüğümde cesedi kimse fark etmemişti. Malik´in ailesi terörist olduğu için beni öldüreceklerinden korktum ve cesedi yok etmeye karar verdim. Parçalara ayırıp bavullara koydum. Bu olaydan dolayı çok pişmanım, korkudan ve şaşkınlıktan cesedi de ortadan kaldıramadım" dedi.

CEZASI MÜBBETTEN, 18 YILA DÜŞTÜ

Tanık ifadelerinin ardından Eskişehir 3´ncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Afganistanlı Beitollah Tatlıdil´e önce müebbet hapis cezası verirken, bu cezaya `haksız tahrik indirimi´ uygulayıp 18 yıla düşürdü.



ESKİŞEHİR 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:41

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