Anadolu Üniversitesi Türkiye'de ilk kez düzenlenen yarışmada 5 madalya kazandı

Anadolu Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü (ANADOSK) Erzurum’da düzenlenen Buz Tırmanış Türkiye Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü bünyesinde yer alan ANADOSK, Kadınlar Lider kategorisinde 1'inci Büşra Durmaz ve 2'nci Dilara Olcar, Kadınlar Hız kategorisinde 1'inci Büşra Durmaz ve 2'nci Hatice Yüksel, Erkekler hız kategorisinde 3'üncü Kenan Temeltaşı olmak üzere kazandığı derecelerle yarışmayı tamamladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından, Türkiye'nin ilk buz tırmanış duvarı Palandöken IcePark’ta gerçekleştirilen yarışma, ilk olma özelliği de taşıyor. Kaya tırmanışı ve dağcılığın birleşimi olarak ortaya çıkan buz tırmanışı sporu ise kış sporları arasında yoğun ilgi gören bir branş olarak ön plana çıkıyor.

ESKİŞEHİR 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:41

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