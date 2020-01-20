Yeni yıl piyano konseri beğeni topladı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen “Piyanoya İlk Adım” eğitimine katılan öğrenciler, verdikleri “Yeni Yıl Piyano Konseri” ile ailelerinden tam not aldı.

Velilerin katıldığı konserde eğitmen Amine Aygistova tarafından verilen derslere katılan 8 çocuk, yeni yıl konserinde performans sergiledi. İstiklal Marşı’nı piyano ile çalınması ile başlayan programda öğrenciler sırayla öğrendikleri eserleri icra etti. Velilerden alkış alan programda öğrenciler, birer müzik aletinin de tanıtımını yaparak bilgiler aktardı. Daha önceki yıllarda piyano eğitimleri ile müziğe başlayan 3 misafir sanatçı da konserde birer parça seslendirerek etkinliğe renk kattı.

Etkinlik, piyano şeklindeki yılbaşı pastasının kesilmesi ile sona erdi.

ESKİŞEHİR 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:41

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