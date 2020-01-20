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Motosiklet Timi suçlulara göz açtırmadı

İHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği tarafından yapılan uygulamalarda farklı suçlardan bir çok şahıs yakalanırken, 20 yoklama kaçağı şahısla ilgili de işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği tarafından yapılan uygulamalarda farklı suçlardan bir çok şahıs yakalanırken, 20 yoklama kaçağı şahısla ilgili de işlem yapıldı.
Motosiklet Timleri, Yenibağlar Mahallesi Seylap Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde telefon hırsızlığı olduğu ve şahsın silahlı olduğu ihbarını aldı. Olay yerine giden ekipler, E. B. isimli şahsı yakalandı. Şahsın üzerinde ve iş yerinde yapılan aramada 1 adet cep telefonu, 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek ele geçirildi. E.B.'nin sorgusunda 'hükümlünün ve tutuklunun kaçması', 'kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık', tehdit ve hırsızlık' suçlarından toplam 4 adet araması olduğu tespit edildi.
Yapılan diğer uygulamalar ve aramalarda ise; Ö. A. isimli şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız silah ve 2 adet fişek, E. B. isimli şahısın üzerinden 14 adet narkotik hap, C.T. isimli şahıstan ise şase ve motor numaraları kazınmış çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Ayrıca 20 yoklama kaçağı şahıs tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı.

ESKİŞEHİR

20 Ocak 2020 Pazartesi

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