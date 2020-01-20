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‘Bağımsız Yaşam İçin İstihdam’ projesinin tanıtımı gerçekleştirildi

İHA

Eskişehir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Bağımsız Yaşam İçin İstihdam" projesinin açılışı ve tanıtımı gerçekleştirildi.

‘Bağımsız Yaşam İçin İstihdam’ projesinin tanıtımı gerçekleştirildi

Eskişehir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Bağımsız Yaşam İçin İstihdam” projesinin açılışı ve tanıtımı gerçekleştirildi.
Bir otelde düzenlenen programa; Vali Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Vali Yardımcısı Akın Ağca, İlçe Kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, engelli bireyler ve aileleri ile davetliler katıldı.
“Bağımsız Yaşam İçin İstihdam” projesinin açılış ve tanıtım programına katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, “Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medenî bir toplum olmanın zaruretlerindendir. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade, sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husustur” dedi.
Son yıllarda devlet tarafından; engelli vatandaşlarımızın bakımını, sağlığını, eğitimini, istihdamını ve toplumsal hayata katılımını kolaylaştıracak önemli mevzuat düzenlemelerinin yapıldığını kaydeden Vali Çakacak, program esnasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Bu sebeple, engelli kişilerin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak hepimizin en önemli sorumluluklarından birisidir. Bu anlamda devletimiz; sosyal devlet olmanın vermiş olduğu sorumluluğun bir gereği olarak, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini herhangi bir engelle karşılaşmadan kullanabilmeleri amacıyla, özellikle son yıllarda kanun ve yönetmeliklerle engellilerin bakımını, sağlığını, eğitimini, istihdamını ve toplumsal hayata katılımını kolaylaştıracak önemli mevzuat düzenlemeleri yapmıştır. Bu düzenlemelerin ve ilerlemelerin neticesinde tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına varana dek her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizi görmekteyiz ve bu neticeler milletçe bizlere anlatılmaz bir gurur vermektedir. Engelli kardeşlerimizin dağılımına baktığımızda, özellikle istihdam konusunda içlerindeki en dezavantajlı kesimin zihinsel engelli kardeşlerimiz olduğunu görmekteyiz. Bedensel, görme ya da işitsel yetersizliği olan bireyler daha kolay istihdam edilirken, zihin yetersizliği olan bireylerin istihdamında bazı güçlükler yaşanmaktadır.”
“Bu güçlükleri aşmak amacıyla bizde valilik olarak bir çalışma yaptık. Aslında bu günkü tanıtımı yapılan bu proje son 2 yıldır valiliğimizce yürütülen çalışmaların bir parçasıdır.” şeklinde konuşan Vali Çakacak, bu çalışmalar kapsamında yapılanları şöyle anlattı:
“Eskişehir Valiliğine bağlı proje ofisimizce hazırlanan “Zihinsel Engelli Bireylerin İstihdamında Sosyal Kooperatifçilik Modeli” adlı projemiz BEBKA’nın 2019 yılı Teknik Destek Hibe Programı’ndan faydalanmaya hak kazanmıştır. 20 26 Ağustos 2019 tarihleri arasında zihinsel engelli kardeşlerimiz ve aileleri bu proje kapsamında sosyal kooperatifçilik eğitimi almıştır. Bu eğitimin akabinde zihinsel engelli bireylerin alilerinden oluşan 17 kurucu ortak tarafından “Fark Kooperatifi” kurulmuştur. Bu kooperatif, ülkemizin kamu desteğiyle kurulan ilk sosyal kooperatifidir. Sonraki aşamada ise yine valiliğimiz proje ekibince, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü paydaşlığı ile hazırlanan; ‘Sosyal Kooperatifimizle Çalışma Yaşamındayız: Zihinsel Engelli Gençlerin İstihdamının Desteklenmesi’ projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 yılı Sosyal Destek Programı’na başvurduk. 1 Milyon 200 Bin TL destek kazandı. Aynı zamanda bu projemiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de yaygınlaştırılabilecek örnek proje olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 18 yaş ve üzeri engelli çocuklarımızın hayatın içinde kalması ve üretime dahil olabilmesi için ‘Oto Yıkama Atölyesi, Kafeterya, Çamaşır Yıkama ve Kuru Temizleme Atölyesi, Montaj ve Paketleme Atölyesi ‘ kurulacaktır. Bu aşamaların ardından zihin yetersizliği olan bireylerin çalışma yaşamı ve bağımsız yaşama katılımına yönelik Avrupa ülkeleriyle uyumlu bir model geliştirilmesi amacıyla da bugün tanıtmakta olduğumuz “Bağımsız Yaşam İçin İstihdam” projesini Valiliğimiz, Anadolu Üniversitemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı proje ekiplerimizin ortaklaşa çalışmaları ile geliştirdik. Bu proje sayesinde uluslararası ortaklarla yapılacak toplantılarda ülkeler arasındaki farklılıklar irdelenecek ve Avrupa Birliği stratejilerine ve Türkiye’nin özelliklerine uygun “Bağımsız Yaşam için İstihdam” isimli özgün bir model ortaya konacaktır.”
Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı ise, üniversite olarak engelli bireylerin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bilimsel çalışmalar yaptıklarını söyledi. Engelli bireylerin toplum içerisinde eşit haklara sahip olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı yaptığı konuşmada, engelli bireylerin var olan çalışma hayatına ve toplumsal hayata katılımlarının önemli olduğuna dikkat çekti.
Daha sonra Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Programı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, “Bağımsız Yaşam İçin İstihdam” projesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Konuşmaların ardından tanıtım programı sona erdi.

ESKİŞEHİR

20 Ocak 2020 Pazartesi

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