Kilime sarılı av tüfeği polisin gözünden kaçmadı Takibe alınan şüpheli ruhsatsız av tüfeğiyle yakalandı

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Eskişehir'de, kilime sardığı ruhsatsız av tüfeğiyle dolaşan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde devriye görevi gerçekleştiren Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, elinde kilim bulunan bir kişiyi takibe aldı. Daha sonra polisi fark ederek kaçan şüpheli M.D. kovalamaca yapılan sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin elinde bulunan kilime sarılı haldeki ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan M.D.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

ESKİŞEHİR 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:40

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