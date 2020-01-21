Budama eğitimi için kayıtlar başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Budama eğitimi için kayıtlar başladı

İHA

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek Meyve Bahçelerinde Budama Teknikleri Eğitimi için kayıtlar başladı.

Budama eğitimi için kayıtlar başladı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek Meyve Bahçelerinde Budama Teknikleri Eğitimi için kayıtlar başladı.
Tepebaşı Belediyesi Kırsal İşler Müdürlüğü tarafından Meyve Bahçelerinde Budama Teknikleri eğitimi düzenlenecek. Şubat ayında Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde, 2 gün teorik ve 1 gün pratik olmak üzere 3 gün süre ile düzenlenecek eğitim, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Meyve bahçesi tesisi, budama ve terbiye sistemleri ile meyvecilikte aşılama teknikleri gibi konuların işleneceği eğitim, örnek bahçe gezisi ve budama uygulamasıyla sona erecek.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri tarafından kayıtların başladığı ve eğitime katılmak isteyenlerin 29 Ocak Çarşamba gününe kadar ön kayıt yaptırması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca konu hakkında ayrıntılı olarak bilgi almak isteyen vatandaşların Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerine ulaşabilecekleri bildirildi.

ESKİŞEHİR

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Tarım Kredi Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Tarım Kredi ...
Kilime sarılı av tüfeği polisin gözünden kaçmadı Takibe alınan şüpheli ruhsatsız av tüfeğiyle yakalandı
YEREL HABERLER Kilime sarılı av tüfeği polisin gözünden ...
Şüpheli tavırlar sergileyen şahsın aracından pompalı tüfek çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli tavırlar sergileyen şahsın aracından pompalı ...
İnönü’de tuzlama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER İnönü’de tuzlama çalışmaları devam ediyor
112´yi meşgul edene 309 lira ceza
YEREL HABERLER 112´yi meşgul edene 309 lira ceza
Eskişehir'de soğuk havaya rağmen gondol gezisi
YEREL HABERLER Eskişehir'de soğuk havaya rağmen gondol gezisi
‘Eskişehir İlgili Babalar Platformu’ kuruldu İlk olağan kongrede başkanlığa seçilen Ümit Alhan; "Daha yüksek sesle babalığın önemini duyurmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER ‘Eskişehir İlgili Babalar Platformu’ kuruldu İlk ...
112'yi gereksiz meşgul eden şahsa para cezası Kimliği belirlenen şahsa mahkeme 309 TL idari para cezası uyguladı İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala: “112 hattının gereksiz meşgul edilmesinin hayati sonuçları olabilir”
YEREL HABERLER 112'yi gereksiz meşgul eden şahsa para cezası Kimliği ...
(Özel) Bu meslek 'maneviyat, cesaret ve güç' istiyor Eskişehir Şehit Hastanesi'nde görevli gassallar hergün çok sayıda cenazeyi dini vecibelerine dikkat ederek yıkıyor Şehir Hastanesi gassalarından Hamza Özkan; "Bu mesleği yapmak istiyorsanız 'maneviyat, cesaret ve güç' anahtar kurallardır" "Cenaze yakınları kadar hayatını kaybedenler için biz de üzüntü duyuyoruz"
YEREL HABERLER (Özel) Bu meslek 'maneviyat, cesaret ve güç' ...
Eskişehir´de belediye otobüslerinde de kadın sürücüler göreve başladı
YEREL HABERLER Eskişehir´de belediye otobüslerinde de kadın ...
Eskişehir Şehir Hastanesinde Nöromusküler Hastalıkları Merkezi açıldı Türkiye’de 5’inci olan Nöromusküler Hastalıkları Merkezi günde ortalama 400 hastaya verecek
YEREL HABERLER Eskişehir Şehir Hastanesinde Nöromusküler ...
Önce satırla vurdu, ardından kablo ile boğarak parçalara ayırdı Öldürdüğü kişiyi parçalayıp valize koyan sanık hakkında karar verildi Sanık korkunç cinayeti anlattı
YEREL HABERLER Önce satırla vurdu, ardından kablo ile boğarak ...
Başkan Ataç’tan Hayrettin Karaca mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan Hayrettin Karaca mesajı
‘Bağımsız Yaşam İçin İstihdam’ projesinin tanıtımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ‘Bağımsız Yaşam İçin İstihdam’ projesinin tanıtımı ...
Motosiklet Timi suçlulara göz açtırmadı
YEREL HABERLER Motosiklet Timi suçlulara göz açtırmadı
Avustralya için en ilginç eylem Avustralya’da yangından etkilenen hayvanlar için ilginç eylem yaptılar Eskişehir'deki doğa derneği üyeleri özel kıyafetlerle dikkat çektiler
YEREL HABERLER Avustralya için en ilginç eylem Avustralya’da ...
Yeni yıl piyano konseri beğeni topladı
YEREL HABERLER Yeni yıl piyano konseri beğeni topladı
ESO Sanat Müziği korosu muhteşem konser verdi
YEREL HABERLER ESO Sanat Müziği korosu muhteşem konser verdi
Başkan Kurt, Yörükkırkalılar ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kurt, Yörükkırkalılar ile bir araya geldi
Odunpazarı Belediyesi'nde 'Tüp Bebek Tedavisi'nde Güncel Yaklaşımlar' söyleşisi
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi'nde 'Tüp Bebek Tedavisi'nde ...
Afgan genci öldürüp, parçaladığı cesedini valize koyan sanığa 18 yıl hapis
YEREL HABERLER Afgan genci öldürüp, parçaladığı cesedini valize ...
Anadolu Üniversitesi Türkiye'de ilk kez düzenlenen yarışmada 5 madalya kazandı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Türkiye'de ilk kez düzenlenen ...
Polisin şüphelendiği araçtan 168 şişe kaçak alkol çıktı
YEREL HABERLER Polisin şüphelendiği araçtan 168 şişe kaçak alkol ...
Maç sırasında yamaç paraşütüyle sahaya indi
YEREL HABERLER Maç sırasında yamaç paraşütüyle sahaya indi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X