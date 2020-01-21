Budama eğitimi için kayıtlar başladı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek Meyve Bahçelerinde Budama Teknikleri Eğitimi için kayıtlar başladı.

Tepebaşı Belediyesi Kırsal İşler Müdürlüğü tarafından Meyve Bahçelerinde Budama Teknikleri eğitimi düzenlenecek. Şubat ayında Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde, 2 gün teorik ve 1 gün pratik olmak üzere 3 gün süre ile düzenlenecek eğitim, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Meyve bahçesi tesisi, budama ve terbiye sistemleri ile meyvecilikte aşılama teknikleri gibi konuların işleneceği eğitim, örnek bahçe gezisi ve budama uygulamasıyla sona erecek.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri tarafından kayıtların başladığı ve eğitime katılmak isteyenlerin 29 Ocak Çarşamba gününe kadar ön kayıt yaptırması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca konu hakkında ayrıntılı olarak bilgi almak isteyen vatandaşların Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerine ulaşabilecekleri bildirildi.

ESKİŞEHİR 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:40

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