Prof. Dr. Kevser Erol, 36 yıl görev yaptığı ESOGÜ'den emekliliğe uğurlandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kevser Erol’un emekli olması nedeniyle tören düzenlendi.

Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Prof. Dr. Kevser Erol’un ailesi, meslektaşları, arkadaşları ve öğrencileri katıldı.

Törende konuşan ESOGÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Sultan Kılıç, anabilim dalı olarak Prof. Dr. Kevser Erol’un rehberliğinde çok çalışıp zorlu süreçlerden geçtikten sonra bugün Tıbbi Farmakoloji alanında Türkiye’nin iyi laboratuvarlarından biri haline geldiklerini kaydetti. Prof. Dr. Fatma Sultan Kılıç çalışkanlık, yardımseverlik, vefalılık gibi özellikleriyle kendilerine çok iyi bir model olduğunu dile getirdiği Prof. Dr. Kevser Erol’a kendisi ve Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı adına teşekkür etti ve sağlıklı bir emeklilik yaşamı diledi.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kevser Erol’un hırslı, çalışkan ve özverili bir öğretim üyesi olarak bilimsel çalışmalarıyla Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ve Tıp Fakültesi’ne ciddi katkılar sağladığını, Dekan Yardımcılığı dahil pek çok idari görevde bulunduğunu ve çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini belirterek kendisine teşekkür etti. Prof. Dr. Ali Arslantaş Prof. Dr. Kevser Erol’un ESOGÜ Tıp Fakültesi’ndeki yerinin emekliliğinden sonra da hazır olacağını belirtti ve kendisini tanımaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sonrasında kürsüye gelen Prof. Dr. Kevser Erol, 36 yıl görev yaptığı ESOGÜ Tıp Fakültesi’nden emekli olurken çok mutlu olduğunu, gözünün arkada olmadığını çünkü arkasında çok donanımlı laboratuvarları olan, güzel insanların çalıştığı, huzur içinde bir anabilim dalı bıraktığını söyledi. Prof. Dr. Kevser Erol Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nın bugünkü durumuna gelmesine kendisi ile birlikte emek veren tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederek yollarının açık olmasını diledi. Eğitimli her Türk kadınının Atatürk’ün bize bıraktığı Cumhuriyete borcunun olduğunu belirten Prof. Dr. Kevser Erol, bu düşünce ile mesleğinde 43 yılını tamamladığını söyledi. Meslek yaşamı boyunca kendisine verdiği destek için eşine özel olarak teşekkür eden Prof. Dr. Kevser Erol, törene katılan herkese ayrıca teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Kevser Erol’a Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş plaket ve anı tabağı, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Sultan Kılıç ise çiçek takdiminde bulundu. Emeklilik töreni konuklardan dileyenlerin söz alarak Prof. Dr. Kevser Erol ile ilgili duygu ve düşüncelerini kısaca dile getirdiği serbest kürsü bölümüyle sona erdi.

ESKİŞEHİR 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:40

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