Başkan Ataç derneklerle buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ÇağlanKayapınar, Gerenliler ve Emirdağ Dağınık Köylüleri Derneklerinin üyeleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın Eskişehir’de faaliyet gösteren hemşehri dernekleri ile temasları sürüyor. Başkan Ataç son olarak ÇağlanKayapınar, Gerenliler ve Emirdağ Dağınık Köylüleri Derneği üyeleri ile çeşitli etkinliklerde bir araya geldi. İlk olarak ÇağlanKayapınar Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin Çankaya Mahallesi’nde düzenlenen beraberlik gecesine katılan Başkan Ataç, Dernek Başkanı Adnan Yeşildal ve çok sayıda dernek üyesi ile bir araya geldi.

Vatandaşlar ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Ataç daha sonra Gerenliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Emirdağ Dağınık Köylüleri Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ile birlikte arabaşı çorbası içti. Başkan Ataç, geleneksel olarak düzenlenen etkinlikten dolayı her iki derneğin başkanları İsmail Kırbaş ve Sami Saylam’a teşekkür etti.

Dernekler ile yakın ilişkiler içinde olduğu için mutluluğunu ifade eden Başkan Ataç, “Kentimizde faaliyetlerini sürdüren çok sayıda dernek var ve biz de hemen hepsi ile yakın ilişkiler ve dostluklar içindeyiz. Derneklerimiz, vatandaşlarımızın geçmişten gelen adetlerini ve beraberliklerini devam ettirmeleri adına çok önemli bir yere sahip. Biz de bu beraberliğe katkı sağlamak adına elimizden geleni yapıyoruz. Bizlere kapılarını her daim açık tutan, misafirperverlik ile karşılayan tüm derneklerimizin yönetimlerine ve üyelerine teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Başkan Ataç ile bir araya gelen dernek yöneticileri ve üyeler de her zaman yanlarında olduğu için kendisine teşekkür etti.

