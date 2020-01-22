KOM ve Yunus Timlerinden şok 'kaçak tütün' baskını 600 bin dal bandrolsüz makaron ve 30 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi

Eskişehir polisi, kaçak tütün sevkıyatı esnasında gerçekleştirdiği şok baskınla 5 şüpheliyi yakaladı. Araçta yapılan aramalarda ise, 600 bin dal bandrolsüz makaron ile 30 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik operasyon başlatıldı. Gerçekleştirilen ortak çalışmalarda; 'Kaçak Tütün' ürünleri sevkıyatı esnasında yapılan baskında suçüstü yapan polis ekipleri 5 şüpheli şahsı yakaladı. Ayrıca şüphelilerin sevkıyatta kullandığı araç içerisinde yapılan kontrollerde ise, 60 koli olmak üzere toplam 600 bin dal bandrolsüz makaron ve 30 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Öte yandan yakalanan 5 şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem yapıldı.

ESKİŞEHİR 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:40

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