Eskişehir’de Azerbaycan’daki ‘20 Ocak Katliamı’ ile ilgili konferans düzenlendi

Azerbaycan’da 1990’da Sovyetler Birliği ordusunun sivilleri katlettiği ‘’20 Ocak Katliamının acı anısı, aradan geçen 30 yıla rağmen tanıkların hafızasında tazeliğini koruyor. Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği ve Kızılelma Turan Derneği iş birliğiyle; 20 Ocak 1990’da Bakü’de Ruslar tarafından yapılan kanlı katliamın 30. yıl dönümü nedeniyle Eskişehir'de Taşbaşı Kültür Merkezi’nde bir konferans düzenlendi.

Konferansa; Türk Dünyası şehitlerine 1 dakikalık saygı duruşu, Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Marşı ve Azerbaycan Devlet Himni okunarak başladı. Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Uzm. Ecz. Cavid Aydın yaptığı açılış konuşmasında, “20 Ocak’ta yaşananlar kanlı olduğu kadar Azerbaycan Türklüğünün şanlı gecesidir. Azerbaycan Türkleri silahsız bir şekilde Rus tankları önünde canlarını siper etmiş ve özgürlüğe giden yolda ilk ateşi yakmışlardır. 20 Ocak gecesi sadece bir karanfil çiçeğinin değil, aynı zamanda bir milletin kaderinin değiştiği gündür. 20 Ocak sonrası Azerbaycan Cumhuriyeti tarih sayfasında adından söz ettirmeye başlamıştır” dedi.

Programın sunucusu Zahir Hacızade, ‘Ayağa kalk Azerbaycan’ şiirini okudu. 20 Ocak gecesinde yaşananları anlatan video izlendi.

Konferansın konuşmacısı Sirac Yaguboğlu konferans da yaptığı konuşmasında, “20 Ocak’ta Bakü’de Azerbaycan Türklerine karşı yapılanlar 200 yıllık bir sinsi planın ürünü, Azerbaycan Türklerine tarihin farklı dönemlerinde yapılan katliamın bir yenisiydi. 20 Ocak 1990 tarihinde Azatlık için susamış kalpler, silahsız bir şekilde tankların önüne çıktı. Bu yolda ölmek var, dönmek yok dediler. İşte bu azmin ve fedakârlığın sonucu 20 Ocak’ta şehit olanların kanı pahasına, Azerbaycan 18 Ekim 1991 de bağımsızlığına kavuştu. 20 Ocak Azerbaycan Türklüğünün var oluşunun göstergesi ve Sovyet işgalinden özgür oluşunun başlangıç günüdür” dedi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Sehavet Dadaşov; 20 Ocak Şehitlerinin anısına, Bahtiyar Vahabzade’nin ‘Şehitler’ şiirini seslendirdi.

Konferansın kapanış konuşmasında Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, ‘’20 Ocak Kardeş Azerbaycan’ın resmi yas günü, aynı zamanda kahramanlık destanının yazıldığı bir tarihtir. 20 Ocak 1990 da zulme boyun eğmeyen halk 147 şehit, 744 yaralı ile Sovyetler Birliğinin çöküşüyle birlikte bağımsızlık mücadelesini başlattı. O gecenin sabahında dünya görülmemiş bir direnişle karşılaştı. Azerbaycan halkının tek silahları inançlarıydı. Özgürlüklerini canıyla kanıyla tüm dünyaya ilan ettiler’’ dedi.

ESKİŞEHİR 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:40

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