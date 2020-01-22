Kursiyerlerden geri dönüşüm şaheserleri

Odunpazarı Belediyesi 13 Halk Merkezi ve Omek’te gerçekleştirilen ücretsiz atölyeler ile çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme Kursları’nda (OMEK) gerçekleştirilen Kâğıt Tasarım atölyesine katılan kadınlar birbirinden renkli kâğıt mukavvalara şekil veriyor. Salı günleri gerçekleştirilen, Takı Tasarım Atölyesi’ne kursiyerler büyük ilgi gösteriyor. Kâğıt kolye, bileklik, kitap ayracı, anahtarlık, dekoratif süs eşyalar ve tablo gibi tasarım ürünleri yapan kursiyerler, bütün malzemeleri geri dönüşümden elde ediyorlar.

Tasarım yapmanın hayal gücünü geliştirdiğini belirten yetkililer, hem birlikte keyifli vakit geçirdiklerini hem de kendilerini geliştirmek dışında kâğıtları israf etmek yerine geri dönüşüm yaparak, sanatsal farklı görseller elde ettikleri dile getirdi. Kadınların atölyelerde öğrendikleri bu ürünleri satarak para kazanabileceğini belirten yetkililer; geçmiş dönemlerde atölyelere katılan kursiyerlerin, sezon sonunda açılan sergilerde ve pazarlarda açılan stantlarda el emeği göz nuru eserleri satarak aile bütçelerine katkı sunduğunu ifade etti.

ESKİŞEHİR 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:11

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.