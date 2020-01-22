Stadı kapatılan Eskişehirspor´un maçı Afyonkarahisar´a alındı

Eskişehir'de yoğun kar yağışının ardından güney tribünündeki 4 gergi demiri ve halatlarının zarar gördüğü gerekçesiyle stadı kullanıma kapanan Eskişehirspor´un bu haftaki Adanaspor karşılaşmasını Afyonkarahisar Zafer Stadı´nda oynayacağı açıklandı.
TFF 1´inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor´un maçlarını oynadığı ve 2016 yılında açılan 32 bin kişi kapasiteli Eskişehir Yeni Stadyumu´nda çatı, çatı direkleri, gerdirme demirleri ve halatlarda yoğun kar yağışının ardından hasar meydana geldi. Çatının çökme tehlikesi nedeniyle Eskişehir Valiliği, stadyumu 9 Ocak tarihinde kullanıma kapattı.
Eskişehir Yeni Stadyumu´nun çatısında meydana gelen hasar nedeniyle Eskişehir Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu´nun bugün yapılan incelemelerin ardından müsabaka oynamaya elverişli olmadığına karar verildi. Eskişehirspor Kulübü internet sitesinden yaptığı açıklamada Adanaspor karşılaşmasının Afyonkarahisar Zafer Stadı´nda oynanacağı açıklandı. Kulüp açıklamasında, "Karar gereğinde takımımızın 26 Ocak 2020 Pazar günü saat 16.30'da oynayacağı Adanaspor TFF 1'inci Lig müsabakasının Afyon Zafer Stadı´nda oynanacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız. Yaşanan mağduriyetin hem mali, hem de manevi anlamda bertaraf edimesi adına Eskişehir´de manevi desteğini bizlerden esirgemeyen tüm seçilmişlerin, atanmış ve şehri yönetmekle mükellef olan tüm ilgilileri Eskişehirspor yönetim kurulu olarak göreve davet ediyoruz" denildi.
ESKİŞEHİR
22 Ocak 2020 Çarşamba
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