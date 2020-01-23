Pizzaya tüküren kurye için 18 yıla kadar hapis istemi

ESKİŞEHİR'de, sipariş olarak götürdüğü pizzaya paketini açarak, tükürüp, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden motosikletli kurye Burak S. hakkında, tutuksuz yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savcı, 2 ayrı suçtan 18 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Eskişehir'de motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan Burak S., 24 Aralık 2017'de, sipariş götürdüğü apartmanda, elindeki kutuyu açıp, içindeki pizzaya tükürdü. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurye Burak S.'nin, pizzaya tükürme anını cep telefonu kamerasıyla çektiği görüldü. Burak S., daha sonra merdivenlerden 5'inci kata çıkıp, pizza siparişi veren Hüseyin Alyüz'e teslim etti. Apartman sahibinin yeğeni Ç.E.'nin, kuryenin pizzaya tükürmesini güvenlik kamerası kayıtlarında görmesi ve durumu Alyüz'e bildirmesinin ardından olay, yargıya taşındı. Burak S.'nin pizza firmasındaki işine de son verildi.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın 5'inci duruşmasına tutuksuz sanık Burak S. ile şikayetçi Hüseyin Alyüz katılmazken, mahkemede avukatları yer aldı. Mahkeme savcısı, verdiği mütalaasında pizza kuryesi Burak S. hakkında, 'tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek'ten 2 yıldan 15 yıla kadar 'mala zarar vermek' suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma için ek süre istemesinin ardından ertelendi.

4 BİN LİRA CEZA ALMIŞTI

Öte yandan Burak S., Tüketici Mahkemesi'nde 'mala zarar verdiği ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürdüğü' gerekçesiyle 4 bin liralık tazminat cezasına çarptırılmıştı.



ESKİŞEHİR 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:40

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