Pizzaya tükürme davasında karar çıkmadı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Eskişehir’de motosikletli kuryenin apartmanın içinde müşteriye götürdüğü pizzaya tükürmesi ve bu anları telefonla kaydetmesinin tespiti ardından açılan davanın bugünkü duruşmasında da karar çıkmadı.

Eskişehir’de pizza dağıtımı yapan motosikletli kurye Burak S.’nin apartmana girerek kuyuyu açması ve içine tükürerek video çekmesi üzerinde açılan dava 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katılırken, Burak S. hakkında 'tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmekten 2 yıldan 15 yıla kadar, 'mala zarar vermek' suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma için ek süre istemesinin ardından ileri bir tarihe ertelendi.

ESKİŞEHİR 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:40

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