Eskişehir’de, Osmanlı geleneklerini yaşatmak ve yeni nesle bu tadı unutturmamak adına Ayten Usta Gurme restoran tarafından gazlı içecek yerine Osmanlı şerbetleri sunuluyor. Asitli içeceklerin girişi yasaklanan restoranda, gelen müşteriler bu uygulamaya hem şaşırıyor hem de bu lezzetli şerbetlerin tadına varabiliyor.

Osmanlı mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan şerbetler, genellikle Ramazan ayında tüketilse de Eskişehir’de bu durum bozulmuş durumda. Ayten Usta Gurme restoran tarafından Osmanlı geleneklerini yaşatmak ve unutulmaya yüz tutmuş şerbetleri yeni nesle tattırmak amacıyla, restorana gazlı içecek girişi yasaklandı. Hem besleyici hem de doğal olmasıyla her gün yemek sofralarıyla buluşturulan bu lezzet karşında; gelen misafirler kola ve benzeri asitli içeceklerin olmamasına şaşırsa da, hazırlanan doğal şerbetleri tatmaktan vazgeçmiyor.



“Restoranımızda soda harici gazlı içeceklerimiz yok”

Konuyla ilgili konuşan Restoran Müdür Yardımcısı Ebru Eker, soda harici gazlı içecek bulunmadığını belirterek, “Öncelikle bizim işletmemizde şöyle bir kültür var; gelenek halinde ilerletiyoruz, kapalı içeceklerimiz yani gazlı içeceklerimiz soda harici yok. İçeceklerimizi kendimiz yapıyoruz. Bunun dışında şerbetlerin unutulma yanı da var. Aslında şerbetler bizim kültürümüzde çok eskiden beri var ama 2000’li yıllardan sonra biraz unutulmaya başladı. Açıkçası biz işletme olarak bunu bir misyon edindik. Şerbetlerimizi hem genç nesle tattırmak hem de orta nesle bu tadı yeniden hatırlatmak istedik. Şerbetlerimiz tamamen doğal, ev yapımı olarak biz yapıyoruz. İçerdiği maddeler tamamen doğal ve her damak tadına hitap edecek şerbetimiz bulunuyor” ifadelerini kullandı.



“Misafirlerimiz gazlı içeceklerin olmadığını duyduğunda “Nasıl yok, yok mu” şeklinde şaşırıyorlar”

Ayrıca Eker, restorana gelen misafirlerinin gazlı içeceklerin olmadığını duyduklarında çok şaşırdıklarını belirterek, “Hem çok sağlıklı doğal olmasından dolayı, hem de yeni neslin şerbetlerle tanışıp onları tadarak alışıyorlar. Kola ve benzeri asitli içecekler tüketmek yerine, her geldiklerinde aynı doğallığı aynı lezzeti arıyorlar açıkçası. Bu da bizim için olumlu bir fayda sağlıyor. Misafirlerimiz gazlı içeceklerin olmadığını duyduğunda ilk başta, “Nasıl yok, yok mu” şeklinde şaşırıyorlar ama sonra biz şerbetlerimizi götürüyoruz, tadım yaptırıyoruz. Hepsinin tadına baktırıyoruz, dilediklerinden sipariş edebiliyorlar. Sonrasında çok memnun kalıyorlar. Ardından da, “Zaten her gün içtiğimiz şeyler, hep zararlı şekilde içecek tüketiyoruz ama bugün bunu tatmış olmak gerçekten değerli hissettiriyor” şeklinde yorumlar alıyoruz. Bu da bizi gerçekten mutlu hissettiriyor. Bu da yaptığımız şeyin doğru ve bizi yapmaya devam etmemiz gerektiğine inandırıyor” dedi.

