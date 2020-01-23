Vali Çakacak, Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz’ı makamında ağırladı

Ankara'da 3,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem!

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Vali Özdemir Çakacak, düzenlenen fuarın açılış programına katılmak üzere Eskişehir'e gelen Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz’ı makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz’ı Eskişehir’de ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Vali Çakacak ve Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz, fuar açılış programına katılmak için valilik binasından ayrıldı.

ESKİŞEHİR 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:12

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.