Vali Çakacak, Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz’ı makamında ağırladı

Vali Özdemir Çakacak, düzenlenen fuarın açılış programına katılmak üzere Eskişehir'e gelen Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz’ı makamında ağırladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz’ı Eskişehir’de ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Vali Çakacak ve Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz, fuar açılış programına katılmak için valilik binasından ayrıldı.
ESKİŞEHİR
23 Ocak 2020 Perşembe
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