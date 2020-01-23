Üretici kadınlara Hijyen eğitimi

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak’ta emeğini kazanca çeviren üretici kadınlar, hijyen eğitimine katıldı.

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak’ta satış yapan üretici kadınlara yönelik bilinçli üretimin yaygınlaştırılması, kent halkına kaliteli ve sağlıklı ürünler sunulması amacıyla belirli periyotlarda gerçekleştirilen eğitimler devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilen hijyen eğitimine 11 üretici kadın katıldı. Eğitimde kişisel hijyen ve gıda hijyeni ile gıda güvenliği gibi konular anlatıldı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Birimi Sorumlusu Eğitimci Uzman Hemşire Seher Kaya tarafından verilen eğitim sonunda kadınlara katılım belgesi takdim edildi.

Belgelerini Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye ve Meclis Üyesi Nazan Erşahin’den alan kadınlar, Tepebaşı Belediyesi’nin kadınlara verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Eğitim çalışması, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

ESKİŞEHİR 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:40

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