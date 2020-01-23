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Otomobil zulasında 4 bin 880 adet sahte 2 Euro ele geçirildi

DHA

ESKİŞEHİR´de polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin bagaj ve motor kısmındaki gizli bölmelerde, 4 bin 880 adet sahte 2 Euro´luk madeni para ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, sahte paralar adliyeye çuvalla taşındı.

ESKİŞEHİR´de polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin bagaj ve motor kısmındaki gizli bölmelerde, 4 bin 880 adet sahte 2 Euro´luk madeni para ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, sahte paralar adliyeye çuvalla taşındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente sahte para getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kullandığı araç plakası tespit edilerek takibe alındı. Kent girişin durdurulan otomobilin bagaj ve motor kısmındaki gizli bölmelerde, poşetler içerisinde 4 bin 880 adet sahte madeni 2 Euro ele geçirildi.
Otomobildeki C.K. ve E.D. gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen 2 Euro´lar ise adliyeye çuvalla taşındı. Başlatılan soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR

23 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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