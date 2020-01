Eskişehir'de, bir ikametin bahçe demir kapısını çalıp, at arabasıyla götürdükleri iddia edilen 3 şüpheli kadın polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 71 Evler Mahallesi Hizmetsever Sokakta yaşandı. Alınan bilgilere göre; Dün öğle saat 12:45 sıralarında S.Ç., (38) evinin bahçe kapısının at arabalı 3 şüpheli kadın tarafından çalındığı ihbarında bulundu. Ardından olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri incelemelere başladı. Çevrede yapılan araştırmalar ve güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelilerin S.N. (36), F.S. (41) ve P.D. (23) isimli şahıslar olduğunu belirlendi. Polis, gidiş güzergahlarını belirleyerek, Alpu Kavşağında 3 şüpheli kadını yakaladı.

Daha sonra Kurtuluş Polis Merkezine götürülen şahısların ifadelerini alınırken, mağdur S.Ç., ikametine ait olan bahçe demir kapısının 3 kadın tarafından çalındığını, at arabası ile götürüldüğünü öğrendiğini ve polis merkezinde kapıyı teslim aldığını belirterek şikayetçi olmadığını söyledi. Şüpheli 3 kadın ise, at arabası ile gezerken hurda ve atılmış vaziyette demir kapı görerek aldıklarını, polislerin kendilerini Alpu Kavşağında durdurduklarını belirtti.

