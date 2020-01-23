Eskişehir'de piyasaya sahte Euroyu sürmek isteyen kalpazanlar tutuklandı

Eskişehir'de, sahte 4 bin 880 adet (65 bin TL) madeni 2 Euroyu piyasaya sürmek isteyen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), piyasaya sürülmek istenilen sahte paralara karşı yapmış olduğu risk ve analiz çalışmaları ve kamu zararını önleyerek vatandaşların mağdur olmalarını engellemek, ayrıca 'Parada Sahtecilik Suçu ile Mücadele kapsamında yapılan çalışma başlatmıştı. Polis ekipleri, yapılan takip sonucu dün akşam saatlerinde C.K. ve E.D. isimli şüpheli şahısların içinde bulunduğu otomobili EskişehirAnkara karayolu üzerinde durdurdu. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, otomobilin motor kısmından bir poşet, LPG tankının alt kısmına gizlenmiş bir poşet olmak üzere toplam piyasa değeri 65 bin TL olan 4 bin 880 adet madeni sahte 2 Euro ele geçirilmişti.

Öte yandan 'Parada Sahtecilik' suçundan gözaltına alınarak Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:40

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