Eskişehir’de aynı gün karlı ve güneşi hava şaşırttı Sabah güneş yüzünü gösterdi, öğlen ise kar yağdı

Geçtiğimiz haftalarda yoğun karla mücadeleden sonra havaların biraz ısınmasıyla bugün güneşli sabaha "merhaba" diye evden çıkan Eskişehirliler, öğlen saatlerinde aniden yine kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bugün Eskişehirliler güneşli bir havada evlerinden çıkarken öğleden sonra hafif de olsa aniden yağmaya başlayan kardan hazırlıksız yakalandı. Güneşli havayı görüp çarşı pazara çıkan vatandaşlar hem esiren rüzgâr hem de karla karşı karşıya geldi. Bu durumda bazı vatandaşlar yakınlarda bulduğu kapalı alanlara girmeye çalışırken aniden yağan karı fırsat bilen bazı vatandaşlar fotoğraf da çekti. Öte yandan yaklaşık 20 dakika süren kardan sonra Eskişehir’de yine güneş yüzünü gösterdi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün en düşük sıcaklığın eksi 4 derece hissedildiği kentte, kar yağışının aralıklarla devam edeceği, yarın en düşük hava sıcaklığının eksi 8 olması ve havanın zaman zaman güneşli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:12

YATSI 19:34

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