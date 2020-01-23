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Eskişehirspor gençleriyle hayata dönmek istiyor Eskişehirspor, kritik Adanaspor maçı hazırlıklarına ...

İHA

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 19. haftasında karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı siyahlıların antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Mustafa Özer, lige tutunmak için çok çalıştıklarını belirtti.

Eskişehirspor gençleriyle hayata dönmek istiyor Eskişehirspor, kritik Adanaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor Genç teknik adam basın mensuplarının sorularını yanıtladı Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, “İşimiz bundan sonra başlıyor” “Eskişehirspor’u ligde bırakmak istiyoruz”

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 19. haftasında karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı siyahlıların antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Mustafa Özer, lige tutunmak için çok çalıştıklarını belirtti.
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, lige tutunarak hayatta kalmak için mücadelesine devam ediyor. Kırmızı Siyahlı ekip ligin 19. haftasına 9 puanla son sırada girerken, kümede kalma yarışındaki önemli rakiplerinden Adanaspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklara devam ediyor. Pazar günü Yeni Eskişehir Stadyumu’nda yaşanan problemlerden dolayı Afyon Zafer Stadyumu’nda oynanacak maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Mustafa Özer, kadro derinliliği olmadığından dolayı zorluk yaşadıklarını belirterek Eskişehirspor’u ligde bırakmak için çok çalışmak gerektiğini vurguladı.
“İşimiz bundan sonra başlıyor”
Geçen hafta zorlu Keçiören deplasmanından alınan 3 puan sonrası havaya girmemeleri gerektiğini vurgulayan Mustafa Özer, asıl işlerinin bundan sonra başladığını söyledi. Ayrılan oyuncuların ardından kadro derinliliğinin azaldığını da sözlerine ekleyen Özer, U19 takımından takviyelerin yanı sıra oynamayan oyunculara da iş düşeceğini belirtti. Özer, “Geçen hafta Keçiören maçından sonra oyuncularımızla birlikte toplantı yaptık. O maçı bir kenara bıraktık. Önümüzdeki Adanaspor maçına hazırlanıyoruz. Gerçekten işimiz bundan sonra başlıyor. Bunu oyuncularımıza da söyledik. Havaya girmemelerini ve daha çok mücadele etmemiz gerektiğini söyledik. Antrenmanlarımız devam ediyoruz. Salı, çarşamba ve bugün de taktiksel bir antrenman yapıyoruz. Biliyorsunuz elimizdeki kadro bu. Oyunculara göre bir sistem kurduk. O sistemi de oturtmaya çalışıyoruz. O sistemi de oturtmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi geniş bir kadromuzda yok. U19’dan takviyeler yaptık. Şu anda Mevlüt bizim için bir kayıp çünkü stoper mevkiinde oyuncumuz yok. Bazı oynamayan oyuncuları oynatmak zorunda kalacağız gibi gözüküyor. Birkaç arkadaşımızı da deniyoruz. Ekibimiz ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Oraya en uygun oyuncumuzu seçmeye çalışıyoruz. Net ekip olarak karar veremedik. Çünkü net ekip olarak elimizde stoper mevkiisinde oynayacak oyuncularımız yok. Diğer mevkiilerden bir şeyler yapabilirsek orayı değerlendireceğiz. Çünkü başka çaremiz de yok. Biliyorsunuz kadro derinliğimiz de yok” şeklinde konuştu.
“Eskişehirspor’u ligde bırakmak istiyoruz”
Ekip olarak Eskişehirspor’u ligde bırakmak için çok fazla çalışmaları gerektiğini ifade eden genç teknik adam, Afyon Zafer Stadyumu’nda oynanacak maç öncesi de taraftara seslendi. Taraftarın Afyon’da da kendilerini yalnız bırakmayacağına inandığını söyleyen Özer şu şekilde açıklamalarına son verdi:
“Ben sadece saha ve antrenmanlarda olan şeyleri paylaşabilirim. Günün belli saatlerinde buradayız hepimiz. Bütün günümüzü haftamızı beraber geçiriyoruz. Biz gerçekten çok sorumluluğu olan bir ekibiz. Eskişehirspor’u ligde bırakmak istiyoruz. Eskişehirspor ile taraftar arasında büyük bir bağ var. O bağ çok güçlü. Onlar da inanıyorum ki Afyon’da bizi destekleyeceklerdir.”

ESKİŞEHİR

23 Ocak 2020 Perşembe

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