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5 madalya ile dönen ANADOSK, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

İHA

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından, ülkemizin ilk buz tırmanış duvarı Palandöken IcePark'ta gerçekleştirilen Buz Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nda 5 madalya ile büyük bir başarı elde eden Anadolu Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü (ANADOSK) üyeleri, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

5 madalya ile dönen ANADOSK, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından, ülkemizin ilk buz tırmanış duvarı Palandöken IcePark’ta gerçekleştirilen Buz Tırmanış Türkiye Şampiyonası’nda 5 madalya ile büyük bir başarı elde eden Anadolu Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü (ANADOSK) üyeleri, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.
Kaya tırmanışı ve dağcılığın birleşimi olarak ortaya çıkan buz tırmanışı sporunda farklı kategorilerde toplam 5 madalya kazanan ANADOSK üyeleri, Türkiye çapında bir başarıya imza attı. Şampiyona sonrası Eskişehir’e dönen üyeler, desteklerinden dolayı teşekkürlerini dile getirmek için Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti.
“Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı döneminde gördüğümüz destek daha önce gördüklerimizin üzerinde”
Ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada uzun süredir ANADOSK üyesi olarak sporculuk yaptığını dile getiren Kenan Temeltaşı, verdiği desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya teşekkürlerini dile getirdi. Aldıkları desteğin gelecekte katılacakları yarışmalara daha umutlu bir şekilde hazırlanmalarını sağladığını söyleyen Temeltaşı, “Oldukça keyifliyiz. Sonraki yarışmalar için de daha umutlu hale geldik. Kulüp bünyesinde hepimizin bir bilgi birikimi var. Herkes bildiği şeyleri diğerleriyle paylaşıyor. Bu, üniversitemiz ve kulübümüz adına büyük bir başarı. Kulüp olarak gittik ve kimse eli boş bir şekilde dönmedi. Gerçekten arkası dolu bir destek gördük. 10 yıllık kulüp hayatımda ilk kez karşılaştığım bir durum. Geçmiş dönemlerde de destek görüyorduk fakat Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı döneminde gördüğümüz destek daha önce gördüklerimizin üzerinde. Dağcılığın kapsadığı diğer branşlarda da hedeflerimiz var. Sayın Rektörümüze her şey için çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.
Büşra Durmaz: “Öğrenci kulüpleri birçok öğrencinin hayatını değiştirdiği gibi benim de hayatımı değiştirdi”
İlk kez düzenlenen bir yarışmada Anadolu Üniversitesi’ni temsil etmekten ötürü gurur duyduğunu belirten bir diğer kulüp üyesi Büşra Durmaz ise, öğrenci kulüplerinin kendisine çok şey kattığını ekledi. Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri çerçevesinde tüm öğrencilerin sosyalleşme ve kişisel gelişim anlamında bir şeyler bulduğunu anlatan Durmaz, “İlk denememiz olmasından ötürü büyük bir heyecan vardı. Üniversitemiz tarafından büyük bir destek gördük. Kulübün sosyalleşme ve kendimi geliştirmem açısından çok büyük faydaları oldu. Buralara gelebileceğimi hayal bile edemiyorum. Öğrenci kulüpleri birçok öğrencinin hayatını değiştirdiği gibi benim de hayatımı değiştirdi. Herkes birbirine bir şey katıyor.” dedi.
ANADOSK üyeleri, Kadınlar Lider kategorisinde 1. Büşra Durmaz ve 2. Dilara Olcar, Kadınlar Hız kategorisinde 1. Büşra Durmaz ve 2. Hatice Yüksel, Erkekler hız kategorisinde 3. Kenan Temeltaşı olmak üzere kazandığı derecelerle Anadolu Üniversitesi’ni başarıyla temsil etti.

ESKİŞEHİR

23 Ocak 2020 Perşembe

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