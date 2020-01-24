Narkotim'in uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 71,88 gram esrar, 0,86 gram gelen toz esrar, 5 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca polis ekipleri, gözaltına alınan bir şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak, diğeri için de uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan işlem yaptı.

Öte yandan uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

ESKİŞEHİR 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:39

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