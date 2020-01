(Özel) O hem direksiyon başında hem hastaların başvucunda Eskişehir 112’nin kadın ambulans şoförü başarısıyla takdir topluyor İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde 9 yıldır görev yapan ATT Hande Erçelebi: “Her meslek gibi benim işim de zor, ama severek yapıyorum” Vatandaşların artık ambulansa yol verme konusunda eskiye nazaran daha bilinçli" “Kadınlardan çok güzel tepki alıyorum”

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak çalışan Hande Erçelebi, görevlendirildiği vakalarda hem hastalara müdahale ediyor, hem de kullandığı ambulansla hastaları vaktinde hastaneye yetiştiriyor.

İnsan sağlığı konusunda en kısa sürede vaka yerine ulaşmaya çalışan, ilk müdahaleyi yapan ve tedavi durumuna göre hastaları sağlık kurumlarına sevk eden Eskişehir 112, kadın çalışanlarının başarılarıyla takdir topluyor. Dokuz yıldır Eskişehir 112 ekibinde çalışan ATT Hande Erçelebi de, görevlendirildiği vakalarda şoförlüğünü yaptığı ambulansla giderek, hem hastalara müdahale ediyor hem de hastaları vaktinde hastaneye yetiştirmeye çalışıyor. Başarılı kadın ATT, mesleğinin zorluklarına karşı işini severek ve tavsiye ederek yapıyor.



"Her meslek gibi benim işim de zor, ama severek yapıyorum”

Hande Erçelebi, “4 yıl Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak çalıştım. Son 5 yılda ATT’liğin yanında sürücülük de yapıyorum. Ambulans kullanıyorum. Bazen ağır vakalarımız olursa, üçüncü bir kişi gerektiğinde müdahale etmek için arkaya geçiyoruz ve yardım ediyoruz. Hastamızı sabitliyoruz. İşlemimizi bitirdikten sonra geçip sürücülüğüme devam ediyorum. Daha sonrasında hastamızı hastaneye teslim ediyoruz. Alıştım artık. Her meslek gibi benim işim de zor, ama severek yapıyorum” ifadelerini kullandı.



“Kadınlardan çok güzel tepki alıyorum”

Erçelebi, vatandaşların artık ambulansa yol verme konusunda eskiye nazaran bilinçlendiğini belirterek, “Eskiden halkımız bilinçsizdi. Ama şu an yaptığımız reklamlarla halkı bilinçlendiriyoruz. Biliyorsunuz 111 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftamız var. Bunlardan dolayı halkımız daha bilinçlendi. Daha çok yol vermeye başladılar. Tepe lambamıza bakıyorlar. Açık olup olmamasına göre yol veriyorlar. Bunun bilincindeler. Kadın olduğum için daha özen gösteriyor olabilirler. Kadınlardan çok güzel tepki alıyorum. ‘Helal olsun kızı sana’ diyor teyzeler genellikle. ‘Bizim yansımamızı sen yürütüyorsun’ diyorlar. Severek yaptığım bir iş. ‘Keşke biz de senin kadar güçlü olabilseydik, biz de senin gibi bu işi yapabilseydik’ diyorlar” şeklinde konuştu.



“Ambulansın bakımlarını kilometre olarak takip ediyoruz”

Ayrıca ATT Hande Erçelebi, kullandığı ambulansın bakım ve temizliklerini de yaptıklarını söyleyerek, “Ambulansın bakımlarını kilometre olarak takip ediyoruz. Kilometrelerimiz gelince lojistiğimiz var onları arıyoruz. Markasına göre servisine gönderip bakımlarını yaptırıyoruz. Haftalık araç temizliklerimiz var. İç dış yıkamasını yapıyoruz aracımızın. Dezenfektesi var ve haftada bir defa bunu yapıyoruz. Arada sırada motor yağına bakıyoruz aracımızın. Cam suyunu biz ilave diyoruz. Bu gibi basit işlemleri biz yapıyoruz” diye belirtti.



“Ambulansı tanıtıyoruz, görevlerimizi anlatıyoruz ve küçüklükten aşılamaya başlıyoruz”

Öte yandan İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı çalışan ATT Hande Erçelebi, Acil Sağlık Hizmetleri mesleğini çocuklara aşıladıklarını da ifade ederek, “Gittiğimiz birçok vakada insanlar okumamış oluyor. Bu yüzden özenen de çok fazla. Ailelerimiz tabii ki çocuklarını okutmaları lazım. Bu mesleğe özendirmek adına 112’nin düzenlemiş olduğu çocuklar için tanıtımlarımız var. Genelde çocuklara da özendirerek gidip tanıtımlarımızı yapıyoruz. Ambulansı tanıtıyoruz, görevlerimizi anlatıyoruz ve küçüklükten aşılamaya başlıyoruz” dedi.

