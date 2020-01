Kış aylarında vazgeçilmemesi gereken ıhlamur, kullananlara sağlık açısından sayılamayacak kadar çok yönden fayda sağlıyor.

Avrupa’ya özgü yaklaşık 80 türden oluşan ve kuzey ılıman bölgelerde bulunan Tiliaceae familyasına ait olan ıhlamur, küçük yapraklı Avrupa ıhlamuru (tilia cordata) ve büyük yapraklı yaz ıhlamurudur (tilia platyphyllos) olarak biliniyor. Bir bitki çayı olan ıhlamur çiçek, yaprak ve kabuğundan oluşuyor. Bu yaprak, çiçek ve kabuğu insan vücudunda birçok yönden fayda sağlayabiliyor.

Yapılan araştırmalara göre; ıhlamur kaygıları ortadan kaldırırken sakinleştirici etkisi ile uyku kalitesini artırır. Stresi hafifletir, kronik hastalıkları önler, kalp sağlığını destekler, öksürüğe iyi gelirken grip gibi rahatsız edici hastalıklara fayda eder. Ihlamur aynında vücudun direncini artırır, sindirim sistemini iyileştirir, iltihap gidericidir. Ihlamur yapraklarında bulunan antioksidan cilt için de çok faydalıdır. Kaşıntı gibi cilt problemlerinin giderilmesine yardımcı olabilirler. Ayrıca, yaşlanmayı yavaşlatarak cildin genç kalmasını sağlar. Ihlamur soğuk algınlığı ve enfeksiyonlar için terlemeyi teşvik etmek, burun tıkanıklığını gidermek, boğaz tahrişini için de çok kullanılır. Ihlamurun yatıştırıcı etkileri vardır ve kalp çarpıntısı ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır.

Eskişehir’de bulunan ve 30 yıldır sektörde bulunan tecrübeli baharat satıcısı Sabahattin Küçük, hem ıhlamurun faydalarını anlattı, hem de kış aylarında yapılan satışlardan memnun olduğu dile getirdi. Küçük, ıhlamur vatandaşlara nasıl fayda ettiğinden söz ederken, “Ihlamur kışın gerçekten vazgeçilmez bir içecek. Çünkü kışın hem solunum yolları hem rahatlatıcı olduğu için içilebilecek en güzel bitki çayı. Öksürük, grip durumlarda da çok sık kullanılır. Vücudun bağışıklığı kuvvetlendirir. Dolaysıyla kışın tüketilmesi gereken en güzel bitki çayı” diye konuştu.



10 liralık alan bir kış giderebilir

Ihlamurun satışları her sene olduğu gibi bu sene de yüksek olduğu, ıhlamurun faydalarını bilen müşteri her zaman talep ettiği dile getiren Küçük, bir vatandaşın 120 gram karşılığı olan 10 liralık ıhlamur ile bir kış giderebildiği de belitti. Sabahattin Küçük, “Talep her yıl olduğu gibi bu yıl da çok yüksek. Ihlamuru herkes biliyor. Herkes tüketiyor. Çok ilgili ve çok hızlı tüketilebilen bir üründür. Günden güne satışlarımız değişiyor tabi, ama bizim hızlı bir satışımız var. Günde 12 kilo satıyoruz. Biz paketleri 5 liradan satıyoruz. Kilosu 120 lira civarında. Ama tabi ki kimse bir kilo almaz. Zaten insanlar bir veya iki paket alır. 5 liralık veya 10 liralık alarak bir kışlık ihtiyacını giderebilir. Herkese tavsiye ediyorum. Hem küçük çocuklara hem de büyüklerin de kullanılması gereken bir ürün ıhlamur. Ben 30 yıllık baharatçıyım. Çok vurgulu tavsiye ediyorum. Herkes kullansın” şeklinde konuştu.



Ihlamur nasıl kullanılmalı?

Sabahattin Küçük, ıhlamurun kullanılmasıyla ilgili de vatandaşlara bilgi vererek, "Ihlamur kaynatma üslü ile kullanılır. Ihlamurdan en iyi şekilde yararlanmak için ocakta uzun uzun kaynatmak gerekiyor. Ihlamurun mutlaka kapaklı bir kapta demlenmesi bir diğer önemli husustur. Üzerine kaynar su dökülen ıhlamurun demlenmesi için 15 dakika beklenmeli. Bizzat fokur fokur kaynamasına beklenmeli. Çünkü kaynadıkça demi çıkar. Dolaysıyla ıhlamuru diğer bitki çaylar gibi hemen demlenmiyor. Ateşe konulur ve uzun süre kaynatılır. Aynı ıhlamur bir veya iki sefer suyu değiştirip kullanabilir. Yanında ilaveten zencefil, limon, kabuk tarçın, bal kullanabilir. Bunlar kullanırsa etken maddesi yükselir. Tavsiyem en azından zencefili kesinlikle kullanılmalılar” diye anlattı.

