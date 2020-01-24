Eskişehir'e kazandıracak proje ESO’da açıklandı

Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) “Eskişehir’den satın al, Eskişehir kazansın” projesi kapsamında düzenlenen bilgilendirme ve istişare toplatasında konu hakkında firmaların satın alma profesyonellerine bilgi verildi.

Proje kapsamında oluşturulan www.eskisehirdensatinal.com platformunun amacı, avantajları ve kullanımı profesyonellerin öneri ve değerlendirmelerine de sunuldu. ESO 50.Yıl Salonunda yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, ortak satın alma ile kazanç elde edilebileceğini vurguladı. Kesikbaş, “Hepimiz şirketlerimizde ciddi şekilde satın alma için ciddi para harcıyoruz ancak ortak satın almalar yaptığımızda kazanç elde edebileceğimizi düşünüyorum. Hepimiz araç kiralıyoruz, akaryakıt, servis hizmetleri, kırtasiye ve ambalaj malzemeleri gibi pek çok ürünleri alıyoruz. Belli kalemlerden ortak satın almaya başlamak ve bunu zaman içerisinde daha genişletmek gerekir. Bugün bunu değerlendireceğiz. Ortak oluşturabileceğimiz ürünler üzerinden hareket edersek ve bunu şehrimizde yaparsak kaliteli ve uygun fiyatlı satın almaya başlayabiliriz.” dedi.

Bireysel, acil, ortak satın alma

İşletmelerin ihtiyaçlarını en uygun fiyatla kaliteli ve istediği sürede temin edebilmesi ile satın almanın yapıldığını belirten www.eskisehirdensatinal.com kurucusu Safa Ay, platformun özellikleri hakkında bilgi verdi. Ay, yaptığı açıklamada “Satın alma platformu olan eskisehirdensatinal.com ile bireysel satın almalar yapabileceğimiz gibi acil ve ortak satın almalar da yapabiliyoruz. Ortak satın alma da talep edilen ürünleri görüntüleyebiliyor ve aynı ürüne ihtiyacı olan şirketler de tedarikçilerden fiyat teklifi isteyebiliyor. Tedarikçilerin tekliflerini değerlendiren firmalar kendileri için en uygun teklifi veren tedarikçilerden satın alma işlemini gerçekleştirebiliyor.” diye konuştu.

Ortak satın almanın avantajlarına da değinen Ay, “Bu sayede tedarikçi zincirinizi genişletebiliyor, ihtiyacınız için en uygun teklifi veren firma ile çalışabiliyor ve bu sayede kazanç sağlamış oluyorsunuz.” dedi.

Yapılan tanıtım toplantı sonrasında satın alma profesyonelleri platform için öneri ve taleplerde bulunarak ortak satın almanın Eskişehir’de bir an önce başlaması gerektiğinin altını çizdi.

ESKİŞEHİR 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:39

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